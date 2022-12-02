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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Технологии и медиа ,  
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The Bell узнал, как будут управлять «Яндексом» после раздела активов

The Bell: управлением «Яндекса» после раздела активов займется фонд, куда войдет Кудрин
Управлять «Яндексом» после раздела активов будет специальный фонд, куда войдет бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин и еще трое топ-менеджеров компании, пишет The Bell
«Яндекс» YNDX ₽1 971,8 -0,42% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Крупнейшим акционером «Яндекса» после его реорганизации станет специальный фонд, в который войдут Алексей Кудрин и трое топ-менеджеров компании, пишет The Bell со ссылкой на источники. Фонд станет «заменой» основателю «Яндекса» Аркадию Воложу, который в течение многих лет совмещал роли собственника и руководителя компании, указывает издание.

Источники не раскрыли, кто именно, кроме Кудрина, может войти в фонд, но уточнили, что это руководители крупнейших бизнесов компании. Предполагается, что основную часть вопросов в фонде будут решать большинством голосов, но по некоторым темам предусмотрят право вето.

Фонд станет, по сути, «золотой акцией» «Яндекса», а его участники получат много прав, в том числе возможность номинировать себя или своих представителей в совет директоров нового «Яндекса», рассказал источник издания.

«Как мы уже рассказывали, мы рассматриваем возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту «Яндекса». Подробные детали возможных изменений будут раскрыты позднее — их должны будут одобрить акционеры компании», — сказали РБК в пресс-службе «Яндекса».

Вечером 24 ноября ныне уже бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным согласовал свой переход в «Яндекс», акционеры которого проведут реорганизацию компании, говорили источники РБК. Схема предусматривает потерю Воложем контроля над российской частью бизнеса в обмен на получение прав на интеллектуальную собственность в области беспилотных, облачных и ряда других технологий. По словам источников, Кудрин как посредник в согласовании реструктуризации может получить долю в компании вместе с «некоей должностью».

Сообщения о возможном разделе «Яндекса» на российскую и международную части обсуждаются с лета. 25 ноября совет директоров нидерландской Yandex N.V. (головная структура для группы «Яндекс») подтвердил изучение возможности изменения структуры владения и управления компанией «в свете текущей геополитической обстановки». Процесс реструктуризации на находится на начальном этапе и еще должен получить одобрение акционеров, указывали в компании. Кто будет владеть акциями Yandex N.V. и тех частей бизнеса, из которых она выйдет, в «Яндексе» не ответили.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
Яндекс раздел активов Алексей Кудрин
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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