Bloomberg сообщил об иске к «Твиттеру» из-за массовых сокращений

Агентство ранее сообщило о планах Илона Маска уволить половину сотрудников «Твиттера» — около 3,7 тыс. человек. В компании начали ограничивать доступ сотрудников к электронной почте, а у некоторых — забирать рабочую технику

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На «Твиттер» подали в суд из-за планов американского бизнесмена Илона Маска, который недавно приобрел социальную сеть, сократить около 3,7 тыс. сотрудников, пишет Bloomberg. Коллективный иск направлен в федеральный суд Сан-Франциско.

Заявление подано в связи с решением компании провести сокращения без предварительного уведомления сотрудников, что нарушает федеральное и калифорнийское законодательство, пишет агентство.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Маск планирует сократить рабочие места в «Твиттере», чтобы снизить расходы. Сократить планируется около 3,7 тыс. человек, или половину штата всей компании.

В электронном письме, разосланном сотрудникам, говорилось, что 4 ноября «Твиттер» «пройдет через сложный процесс сокращения». «Мы понимаем, что это повлияет на ряд людей, которые внесли ценный вклад в «Твиттер», но, к сожалению, это необходимо для обеспечения успеха компании в будущем», — указано в обращении к сотрудникам.

Вечером 3 ноября «Твиттер» начал ограничивать доступ персонала к электронной почте и корпоративному мессенджеру Slack, пишет агентство, отмечая, что у некоторых сотрудников забрали рабочую технику, хотя и официально не уведомили об увольнении.

Незадолго до закрытия сделки Маском по покупке «Твиттера» за $44 млрд The Washington Post писала о его планах сократить 75% штата соцсети, однако позже, по данным Bloomberg, он пообещал сотрудникам, что не станет увольнять три четверти персонала.

После закрытия сделки Маск распустил совет директоров «Твиттера», став его единственным руководителем. Компанию также покинули гендиректор Параг Агравал и другие топ-менеджеры.