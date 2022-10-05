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«Роскосмос» пообещал работать с NASA «так долго, как можно представить»

«Роскосмос»: Россия будет сотрудничать с США в космосе «так долго, как можно представить»
5 октября состоялся второй запуск корабля к МКС по программе перекрестных полетов: россиянка Анна Кикина отправилась на станцию в составе миссии Crew-5. В NASA сказали, что хотели бы продлить программу
Фото: Joel Kowsky / NASA
Фото: Joel Kowsky / NASA

Россия и США будут сотрудничать в космосе «так долго, как можно представить», заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано в свою очередь заявил, что NASA хотело бы продлить программу перекрестных полетов с Россией.

Крикалев и Монталбано приняли участие в пресс-конференции после запуска корабля Crew Dragon. На его борту на МКС в составе миссии Crew-5 отправилась российская космонавтка Анна Кикина. Полет проходит в рамках программы перекрестных полетов, договоренности о которой «Роскосмос» и NASA достигли в июле.

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21 сентября по этой же программе в составе экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-22» с космодрома Байконур на МКС отправился астронавт Франсиско Рубио.

Россия в июле объявила о намерении уйти с МКС после 2024 года, хотя в NASA сказали, что не получали от «Роскосмоса» таких уведомлений. Руководитель космических операций агентства Кэти Людерс говорила, что Россия планировала оставаться на МКС по крайней мере до 2028 года. NASA продолжит эксплуатировать космическую станцию и после ухода России.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в августе заявил, что Россия может ждать от США сотрудничества по космосу, «как от козла молока».

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