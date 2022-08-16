Медведев негативно оценил перспективы сотрудничества «Роскосмоса» с NASA

Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия может ждать от США сотрудничества по космосу «как от козла молока», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на форуме «Армия-2022», передает ТАСС.

Медведев осматривал макет Российской орбитальной станции (РОС), которая должна заменить российский модуль на Международной космической станции (МКС), и спросил о партнерах по разработке. Представители «Роскосмоса» отметили, что РОС разрабатывают отечественные специалисты, однако корпорация открыта к сотрудничеству, в том числе и с NASA.

«От них не дождешься. Как от козла молока. Они своего-то не упустят», — сказал Медведев. При этом он выразил надежду на благоприятный исход.

26 июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия уйдет с МКС после 2024 года, однако не назвал точную дату. NASA отметило, что не получало уведомление от «Роскосмоса» о таком плане. При этом руководитель космических операций агентства Кэти Людерс указывала, что Россия планировала оставаться на МКС по крайней мере до 2028 года.

Вскоре после заявлений о выходе из МКС, «Роскосмос» объявил о проекте строительства российской орбитальной станции. 15 августа корпорация показала ее макет и объяснила, что развертывание РОС будет проходить в два этапа.

На первом этапе станция будет состоять из четырех модулей — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой, что позволит обеспечить размещение экипажа из двух человек и оборудования. На втором этапе в РОС появятся целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания, экипаж увеличится до четырех человек.

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По задумке «Роскосмоса», зона видимости РОС будет больше, чем у российского сегмента МКС, что позволит проводить обзор всей поверхности Земли, мониторинг ледовой обстановки, составлять точный прогноз погоды в полярных широтах, идентифицировать зоны лесных пожаров.