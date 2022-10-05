Космический корабль с россиянкой на борту стартовал к МКС

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 58,06 (+1,89) Инвестиции, 16:23
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 59,4 (+0,61) Инвестиции, 16:23
Что такое ОПЕК: как экспортеры нефти регулируют цены Инвестиции, 20:10
Рынок акций США упал после двух дней ралли Инвестиции, 20:03
Spiegel узнал позицию полиции Германии по взрывам на «Северных потоках» Политика, 19:59
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 19:52
В школах Херсонской области введут двухнедельные каникулы из-за обстрелов Политика, 19:52
Xiaomi выпустила беспроводные наушники с зарядом на 36 часов Life, 19:44
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 19:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
В Федерации бокса России отреагировали на решение IBA о допуске россиян Спорт, 19:39
В США возобновят съемки фильма с Болдуином, выстрелившим в оператора Life, 19:33
Совет Европы согласовал законопроект о крипторегулировании в Евросоюзе Крипто, 19:29
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 19:28
Экс-сенатор из-за «последних решений власти» покинул Совет адвокатов Политика, 19:18
Новак пообещал не поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен Бизнес, 19:14
Космический корабль с россиянкой на борту стартовал к МКС Технологии и медиа, 19:07
Технологии и медиа ,  
0 

Космический корабль с россиянкой на борту стартовал к МКС

Космический корабль с россиянкой Анной Кикиной на борту стартовал к МКС
Кикина перед стартом корабля по-русски поблагодарила космические корпорации США и России, а также компанию Илона Маска SpaceX. Она вместе с остальным экипажем Crew Dragon пробудет на МКС шесть месяцев в рамках перекрестных полетов
Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters

Ракета Falcon 9 c россиянкой Анной Кикиной на борту стартовала с площадки Космического центра им. Кеннеди к МКС, РБК ведет трансляцию.

Первая и вторая ступени ракеты отделились от основного блока, первая уже вернулась на надводную площадку SpaceX. Кикина перед стартом поблагодарила SpaceX, «Роскосмос» и NASA на русском языке.

«За время пребывания в орбитальной лаборатории экипаж проведет более 200 научных экспериментов и демонстраций технологий в таких областях, как здоровье человека и лунные топливные системы», — отметили в SpaceX.

Стыковка корабля с МКС произойдет спустя 29 часов полета, около 23:57 мск в четверг, 6 июня. Экипаж корабля пробудет на орбите полгода.

Video

Полет проходит в рамках программы перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA, стороны достигли соответствующей договоренности в июне. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. Соглашение предполагает по три полета космонавтов на американских кораблях и астронавтов — на российских. Это позволит в случае нештатной ситуации обеспечить присутствие на МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» или астронавта NASA, которые могли бы обслуживать сегменты России или США.

Руководство «Роскосмоса» прежде сомневалось в качестве кораблей Crew Dragon, произведенных SpaceX. «Корабль еще не доведен до ума, это еще экспериментальный корабль», — говорил в декабре 2020 года занимавший в то время пост главы госкорпорации Дмитрий Рогозин. Спустя примерно год, в октябре 2021-го, он уже отозвался о продукции компании в положительном ключе, заявив о получении SpaceX «достаточного опыта».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Сравняла ли удаленка зарплаты в ИТ между Москвой и регионами
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего»
Статьи
Pro
Фото: Robert Cianflone / Getty Images Тревога и стресс выматывают. Как вернуть энергию
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций
Статьи
Pro
Фото: Fox 2000 Pictures При бессоннице лучше всего помогает снотворное. Почему это миф
Статьи
Pro
Станут ли проблемы Credit Suisse причиной финансового кризиса в ЕС
Статьи
Pro
Как вести деловую переписку: объясняют Ильяхов и Сарычева
Саммари
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МКС SpaceX Falcon 9
Материалы по теме
Запуск ракеты Falcon-9 с российской космонавткой к МКС. Прямая трансляция
Технологии и медиа
Российские космонавты досрочно вернулись из открытого космоса на МКС
Технологии и медиа
Борисов заявил, что дату ухода России с МКС еще не выбрали
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter