Космический корабль с россиянкой Анной Кикиной на борту стартовал к МКС

Космический корабль с россиянкой на борту стартовал к МКС

Кикина перед стартом корабля по-русски поблагодарила космические корпорации США и России, а также компанию Илона Маска SpaceX. Она вместе с остальным экипажем Crew Dragon пробудет на МКС шесть месяцев в рамках перекрестных полетов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Ракета Falcon 9 c россиянкой Анной Кикиной на борту стартовала с площадки Космического центра им. Кеннеди к МКС, РБК ведет трансляцию.

Первая и вторая ступени ракеты отделились от основного блока, первая уже вернулась на надводную площадку SpaceX. Кикина перед стартом поблагодарила SpaceX, «Роскосмос» и NASA на русском языке.

«За время пребывания в орбитальной лаборатории экипаж проведет более 200 научных экспериментов и демонстраций технологий в таких областях, как здоровье человека и лунные топливные системы», — отметили в SpaceX.

Стыковка корабля с МКС произойдет спустя 29 часов полета, около 23:57 мск в четверг, 6 июня. Экипаж корабля пробудет на орбите полгода.

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Полет проходит в рамках программы перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA, стороны достигли соответствующей договоренности в июне. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. Соглашение предполагает по три полета космонавтов на американских кораблях и астронавтов — на российских. Это позволит в случае нештатной ситуации обеспечить присутствие на МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» или астронавта NASA, которые могли бы обслуживать сегменты России или США.

Руководство «Роскосмоса» прежде сомневалось в качестве кораблей Crew Dragon, произведенных SpaceX. «Корабль еще не доведен до ума, это еще экспериментальный корабль», — говорил в декабре 2020 года занимавший в то время пост главы госкорпорации Дмитрий Рогозин. Спустя примерно год, в октябре 2021-го, он уже отозвался о продукции компании в положительном ключе, заявив о получении SpaceX «достаточного опыта».

