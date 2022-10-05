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Twitter подтвердил намерение Маска купить соцсеть за начальную стоимость

Первоначальная стоимость сделки составляет $44 млрд ($54,20 за одну обыкновенную акцию). Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщил, что Маск предложил Twitter вернуться к этим условиям при прекращении судебного разбирательства

Руководство социальной сети Twitter получило письмо американского бизнесмена, основателя компаний Tesla и SpaceX Илону Маска и намерено закрыть сделку по продаже ему соцсети на начальных условиях, по цене в $54,20 за одну обыкновенную акцию. Об этом сообщил Reuters представитель платформы.

При этом представитель не стал уточнять, принял ли Twitter предложение Маска.

Ранее, 4 октября, агентство со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Маск направил Twitter письмо, в котором предложил заключить соглашение о покупке соцсети на начальных условиях, если судья американского штата Дэлавэр приостановит разбирательство по иску Twitter к нему. Соцсеть подала в суд на Маска из-за желания отказаться от покупки. Руководство Twitter хотело обязать бизнесмена заключить сделку в судебном порядке. Маск, в свою очередь, направил встречные требования, подробности иска не разглашались.

Судебный процесс между предпринимателем и руководством соцсети должен начаться 17 октября, слушания продлятся пять дней. В его рамках суд должен выяснить, может ли Маск расторгнуть соглашение о покупке.

Соглашение, о котором идет речь, Маск уже заключил. Это произошло 25 апреля. Он утверждал, что покупает соцсеть, чтобы сделать ее алгоритмы открытыми, победить спам-ботов и ввести процедуру подтверждения всех аккаунтов. Ожидалось, что сделку закроют до конца 2022 года, она должна была обойтись Маску в $44 млрд. Однако в начале июля юристы Маска сказали, что он собрался расторгнуть договоренность.

Поводом для расторжения сделки, по словам адвокатов, стал отказ социальной сети предоставить достоверную информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Ранее миллиардер приостанавливал сделку до подтверждения данных, что доля поддельных и спам-аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей Twitter.

В отчете Twitter от 2 мая сказано, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа «монетизируемых ежедневных активных пользователей» соцсети, писал Reuters.

Маск решил проверить это утверждение. Он выбрал 100 случайных профилей и сделал вывод, что как минимум 20% из них являются фейковыми.

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После того, как Маск отказался от сделки, Twitter обвинила его в отказе выполнять обязательства перед платформой и ее акционерами, так как соглашение перестало отвечать его личным интересам.

В случае, если сделка не состоится, Маск должен будет выплатить неустойку. Она составляет $1 млрд.

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Татьяна Зыкина
Twitter Илон Маск Акции покупка
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