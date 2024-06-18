 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Финансы ,  
0 

В правительстве поручили проработать изменение условий IТ-ипотеки

Власти рассматривают возможность повысить зарплатные пороги для выдачи IТ-ипотеки и исключить из программы Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, нужны дополнительные средства на покрытие затрат по уже выданным займам
Фото: Sven Simon / picture alliance / ТАСС
Фото: Sven Simon / picture alliance / ТАСС

Российские власти могут скорректировать условия выдачи IТ-ипотеки, а также ищут средства на реализацию уже выданных займов, пишут «Коммерсантъ» и «Ведомости» со ссылкой на поручения вице-премьера Дмитрия Григоренко к Минцифры и Минфину.

По данным «Коммерсанта», ведомствам поручено проработать выделение дополнительных 28,5 млрд руб. на реализацию выданных банками в этом году ипотек. Соответствующие поправки к проекту бюджета должны разработать до 28 июня. Vинистерства проработают также вопрос продления программы, но размер субсидии на это не приводится.

Источник издания в одном из крупнейших банков пояснил, что дополнительные средства по уже выданной IТ-ипотеке нужны на покрытие возникшего дефицита. Он связан с тем, что сначала банки выдают заем из своих средств, а оператор программы «Дом.РФ» позднее компенсирует им затраты.

«По нашей оценке, совокупный объем средств для всех банков может закончиться уже в ближайшее время, но будет ли достаточно дополнительно заявленного объема, может оценить только оператор программы», — сказал собеседник газеты.

Из-за нехватки средств ввиду исчерпания лимитов с 17 июня выдачу IТ-ипотеки приостановил ВТБ. Источник «Интерфакса» говорил, что совокупный лимит по IТ-ипотеке для всех банков может закончиться уже в июле.

«Ведомости» пишут со ссылкой на источники, что условия программы могут быть изменены в части повышения порога по минимальному уровню зарплат и исключению из нее Москвы и Санкт-Петербурга.

Рассмотрение возможности продления IТ-ипотеки изданию подтвердил представитель пресс-службы Григоренко.

«За все время реализации программы ею уже воспользовалось более 70 тыс. специалистов на сумму 630 млрд руб., что превысило ожидаемые показатели поддержки по итогам прошлого года более чем на 50%», — добавил он.

Льготная IT-ипотека: новые условия программы для покупки жилья
Недвижимость
Фото:Shutterstock

Программу ипотеки для IТ-специалистов запустили в мае 2022 года. Ставка по ней — до 5% годовых, первоначальный взнос — 20%. Максимальная сумма кредита — до 18 млн руб. в городах-миллионниках и до 9 млн руб. в других городах. Программа действует до конца текущего года.

Получить заем могут айтишники с российским паспортом в возрасте от 22 до 50 лет включительно. Нужно работать в аккредитованной IТ-компании и иметь зарплату (до вычета налогов) не ниже следующих порогов: 150 тыс. руб. — для жителей Москвы, 120 тыс. руб. — для жителей городов-миллионников и 70 тыс. руб. — для жителей других городов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ипотека IT Банки Дмитрий Григоренко

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
«Яндекс» назвал самый популярный поисковой запрос про ипотеку
Экономика
ВТБ вновь приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимита
Финансы
ВТБ увеличит до 60% первый взнос по льготной ипотеке на новостройки
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24) Инвестиции, 17 июн, 17:48 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02) Инвестиции, 17 июн, 17:48
Лидеру сборной Франции Мбаппе сломали нос на Евро-2024 Спорт, 09:18
Может ли в США установиться диктатура — The Economist Pro, 09:13
Турция помогла России предотвратить новый теракт после «Крокуса» Общество, 08:57
В реанимацию из-за ботулизма попали 12 нижегородцев Общество, 08:48
Как устроен современный цифровой автолизинг РБК и ВТБ Лизинг, 08:44
Как узнать, какие проблемы скрывают сотрудники: 5 шагов Pro, 08:41
«Бостон» вновь стал чемпионом НБА и установил рекорд Спорт, 08:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава крупнейшей книжной сети призвал государство пропагандировать чтение Технологии и медиа, 08:30
В Белом море нашли затонувший в 1941 году пароход «Поморье» Общество, 08:29
В правительстве поручили проработать изменение условий IТ-ипотеки Финансы, 08:14
Для сельхоздронов попросили упростить регистрацию в Росавиации Бизнес, 08:00
Россияне стали покупать больше крепкого и игристого Вино, 08:00
Власти исключили угрозу для жителей из-за пожара в Азове Политика, 08:00
Учебник для селлеров: как начать работу на маркетплейсе РБК И МТС Банк, 07:58