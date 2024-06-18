В правительстве поручили проработать изменение условий IТ-ипотеки

Власти рассматривают возможность повысить зарплатные пороги для выдачи IТ-ипотеки и исключить из программы Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, нужны дополнительные средства на покрытие затрат по уже выданным займам

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Российские власти могут скорректировать условия выдачи IТ-ипотеки, а также ищут средства на реализацию уже выданных займов, пишут «Коммерсантъ» и «Ведомости» со ссылкой на поручения вице-премьера Дмитрия Григоренко к Минцифры и Минфину.

По данным «Коммерсанта», ведомствам поручено проработать выделение дополнительных 28,5 млрд руб. на реализацию выданных банками в этом году ипотек. Соответствующие поправки к проекту бюджета должны разработать до 28 июня. Vинистерства проработают также вопрос продления программы, но размер субсидии на это не приводится.

Источник издания в одном из крупнейших банков пояснил, что дополнительные средства по уже выданной IТ-ипотеке нужны на покрытие возникшего дефицита. Он связан с тем, что сначала банки выдают заем из своих средств, а оператор программы «Дом.РФ» позднее компенсирует им затраты.

«По нашей оценке, совокупный объем средств для всех банков может закончиться уже в ближайшее время, но будет ли достаточно дополнительно заявленного объема, может оценить только оператор программы», — сказал собеседник газеты.

Из-за нехватки средств ввиду исчерпания лимитов с 17 июня выдачу IТ-ипотеки приостановил ВТБ. Источник «Интерфакса» говорил, что совокупный лимит по IТ-ипотеке для всех банков может закончиться уже в июле.

«Ведомости» пишут со ссылкой на источники, что условия программы могут быть изменены в части повышения порога по минимальному уровню зарплат и исключению из нее Москвы и Санкт-Петербурга.

Рассмотрение возможности продления IТ-ипотеки изданию подтвердил представитель пресс-службы Григоренко.

«За все время реализации программы ею уже воспользовалось более 70 тыс. специалистов на сумму 630 млрд руб., что превысило ожидаемые показатели поддержки по итогам прошлого года более чем на 50%», — добавил он.

Программу ипотеки для IТ-специалистов запустили в мае 2022 года. Ставка по ней — до 5% годовых, первоначальный взнос — 20%. Максимальная сумма кредита — до 18 млн руб. в городах-миллионниках и до 9 млн руб. в других городах. Программа действует до конца текущего года.

Получить заем могут айтишники с российским паспортом в возрасте от 22 до 50 лет включительно. Нужно работать в аккредитованной IТ-компании и иметь зарплату (до вычета налогов) не ниже следующих порогов: 150 тыс. руб. — для жителей Москвы, 120 тыс. руб. — для жителей городов-миллионников и 70 тыс. руб. — для жителей других городов.