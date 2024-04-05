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Ипотека ,  
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Сбербанк возобновил прием заявок на IT-ипотеку

Сбербанк с 5 апреля возобновил прием заявок на IT-ипотеку
Сюжет
Ипотека
Сюжет
Льготная ипотека 2024: виды, условия и изменения
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Сбербанк 5 апреля возобновил выдачу IT-ипотеки, сообщил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев, передает пресс-служба кредитной организации.

Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку 3 февраля 2024 года из-за исчерпания лимитов.

«Сегодня правительство приняло решение об увеличении лимита по «ипотеке для IT» до 700 млрд, и мы сразу же снова начинаем прием заявок по этой программе», — сказал он. По его словам, эта услуга популярна у клиентов банка, в 2023 году оформляли 2–3 тыс. сделок ежемесячно.

ВТБ возобновит выдачу IT-ипотеки
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ипотеку дают на срок до 30 лет. Cтавка по программе — 5% годовых на весь срок договора, минимальный первый взнос — от 20,1% стоимости недвижимости.

Максимальная сумма кредита для городов-миллионников — 18 млн руб., для остальных регионов — 9 млн руб. Для участия в программе заемщик в возрасте от 18 до 50 лет должен проработать минимум три месяца в компании, которая аккредитована Минцифры.

Ранее о возобновлении выдачи IT-ипотеки сообщил ВТБ. Банк продолжит оформлять кредиты с 8 апреля 2024 года.

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