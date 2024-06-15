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Финансы ,  
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ВТБ вновь приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимита

ВТБ приостановил выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимита. Такое уже происходило в апреле. Тогда власти увеличили лимит до с 500 до 700 млрд руб. Программа рассчитана до конца этого года
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ с 17 июня приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимитов, сообщили в пресс-службе банка «Интерфаксу». В то же время кредитная организация продолжит принимать и рассматривать заявки на программу. Кредитные договоры, заключенные до 17 июня, остаются в силе.

«Мы ожидаем решения правительства по дальнейшему финансированию IT-ипотеки. После принятия соответствующих решений и выделения лимитов мы готовы оперативно возобновить работу по программе. С начала работы по IT-ипотеке в мае 2022 года 15,9 тыс. клиентов получили в ВТБ по ней кредиты, общий объем сделок уже превышает 154,5 млрд рублей», — заявили в ВТБ.

По данным источника «Интерфакса» на банковском рынке, совокупный лимит по IT-ипотеке для всех банков может закончиться уже в июле, в то время как программа действует до конца 2024 года.

Это не первый случай, когда ВТБ или другие банки приостанавливают выдачу ипотек по этой программе. Так, в феврале ряд банков, в числе которых «Сбер», ПСБ Банк, МТС Банк, перестали принимать заявки на оформление IT-ипотеки. Такое решение было связано с исчерпанием лимитов по программе. Тогда лимит составлял 500 млрд руб.

В конце февраля власти сообщили о планах повысить общий кредитный лимит по IT-ипотеке на 200 млрд руб. 3 апреля приостановил выдачу IT-ипотек ВТБ. В банке тогда рассказали, что за два года 11 тыс. айтишников оформили в банке ипотеку на 110 млрд руб.

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Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Спустя два дня Минцифры сообщило об увеличении лимита на IT-ипотеку до 700 млрд руб. По оценкам ведомства, это позволит взять заем с льготными условиями еще не менее 15 тыс. сотрудников технологического сектора. Всего к тому моменту банки выдали более 56 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 500 млрд руб., подсчитали в Минцифры. По прогнозам ведомства, до конца 2024 года общее количество выданных кредитов превысит 65 тыс.

На следующий день после этого ВТБ возобновил выдачу IT-ипотек.

Программа доступна для IT-специалистов из аккредитованных Минцифры компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Они могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по ставке 5% годовых. Минимальный первый взнос — 20,1% от стоимости недвижимости.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Ипотека ВТБ ИТ-компании айтишник

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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