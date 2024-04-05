Российские фильмы и подорожавшие билеты не вывели кинотеатры из кризиса

Российские киносети не смогли восстановиться в 2023 году после ухода Голливуда

Ускоренный выпуск отечественных фильмов и подорожание билетов не помогли киносетям компенсировать убытки от пандемии и ухода Голливуда. Хотя у крупнейших владельцев кинотеатров выручка выросла на 40%, провал 2022-го не преодолен

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Крупнейшие российские киносети, понесшие в 2022 году миллиардные убытки и пережившие падение выручки на фоне массовых отмен голливудских премьер, в прошлом году так и не смогли восстановиться до докризисных показателей. Это следует из материалов бухгалтерской отчетности участников рынка за прошедший год, которые изучил РБК.

По итогам 2023 года крупнейшие сети кинотеатров — объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк», «Каро» и «Синема Стар» — сообщили о росте выручки примерно на 40%. Но в предыдущем году их выручка падала еще большими темпами и в абсолютном выражении пока не восстановилась до показателей 2021-го и допандемийного 2019 года. Прибыль, которую зафиксировали некоторые участники рынка, была небольшой или оказалась связана не с реальным ростом рынка, а с переоценкой активов, другие киносети так и остались убыточными.

Как пережили год крупнейшие киносети

Основное юридическое лицо крупнейшей в России объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» — АО «Синема Парк» (управляет примерно 60 кинотеатрами, на сеть приходится больше 10% рынка) — по итогам 2023 года отчиталось о чистой прибыли в размере 1,9 млрд руб. Выручка АО «Синема Парк» в 2023 году также выросла на 44,7% и достигла 6,6 млрд руб. Но рост финансовых показателей частично носит технический характер и не свидетельствует о восстановлении рынка. Прибыль, отраженная в бухгалтерской отчетности АО «Синема Парк», по словам гендиректора компании Алексея Васясина, преимущественно сформировалась в результате восстановления стоимости активов, которые обесценились в 2020–2022 годах «в связи с ограничениями в деятельности кинотеатров» сначала из-за пандемии, а после — из-за дефицита премьер.

Для сравнения: у другого юрлица объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» — ООО «РСМ» (управляет еще 12 кинотеатрами сети) — убытки за прошлый год увеличились. Несмотря на рост выручки почти на 49%, до 1,6 млрд руб., чистый убыток этого юрлица составил 703 млн руб. — на 33% больше, чем годом ранее (527,8 млн руб.).

(управляет еще 12 кинотеатрами сети) — убытки за прошлый год увеличились. Несмотря на рост выручки почти на 49%, до 1,6 млрд руб., чистый убыток этого юрлица составил 703 млн руб. — на 33% больше, чем годом ранее (527,8 млн руб.). Вторая крупнейшая в России киносеть — «Каро» (в нее входят 32 кинотеатра, доля рынка — 4,4%) — по итогам 2023 года хоть и сократила убыток на 87,6%, но на прибыль так и не вышла. Чистый убыток основного юрлица сети — ООО «Каро Фильм Менеджмент» — по итогам 2023 года составил 166,8 млн руб. против 1,3 млрд руб. в 2022-м. Выручка увеличилась на 44,1%, до 3,2 млрд руб.

(в нее входят 32 кинотеатра, доля рынка — 4,4%) — по итогам 2023 года хоть и сократила убыток на 87,6%, но на прибыль так и не вышла. Чистый убыток основного юрлица сети — ООО «Каро Фильм Менеджмент» — по итогам 2023 года составил 166,8 млн руб. против 1,3 млрд руб. в 2022-м. Выручка увеличилась на 44,1%, до 3,2 млрд руб. О росте выручки на сопоставимые 41,5%, до 695,5 млн руб., по итогам 2023 года отчиталось и основное юрлицо сети «Синема Стар» (входит в десятку крупнейших киносетей России, компании принадлежат 23 кинотеатра). Сети также удалось вернуться к прибыльности против убытка почти на 40 млн руб. в 2022-м, однако в размере всего 1,4 млн руб. Для сравнения: в 2021 году чистая прибыль «Синема Стар» составляла 9,3 млн руб.

Почему кинотеатры несли миллиардные убытки В 2022 году на фоне массовых отмен голливудских премьер крупнейшие российские киносети понесли миллиардные убытки. Тогда АО «Синема Парк» потеряло 43,2% выручки (она снизилась до 4,6 млрд руб. — до результата пандемийного 2020-го), а чистый убыток компании составил 1,8 млрд руб. против 861,8 млн руб. чистой прибыли в 2021-м. Выручка основного юрлица сети «Каро» сократилась на 41,8%, до 2,2 млрд руб., чистый убыток составил 1,3 млрд руб. против 9,4 млн руб. годом ранее. О сопоставимом падении выручки — минус 44,2% год к году — отчитались и в «Синема Стар»: выручка составила 491,5 млн руб. при убытке 40 млн руб. (против выручки 880,8 млн руб. и чистой прибыли 9,3 млн руб. годом ранее).

Что говорят участники рынка

До показателей доковидного 2019 года кинопрокату «еще очень далеко», считает член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) и руководитель сети «Люмен» Павел Поникаровский. Положительные показатели отдельно взятых участников рынка, по его мнению, обусловлены повышением цен, что он называет «долгосрочным трендом».

В целом объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк», говорит Васясин, удалось пройти 2023 год лучше прогнозов, однако далеко не идеально. Рост стоимости билетов в кинотеатрах, по его словам, на общие финансовые результаты компании не повлиял, так как он оказался пропорционален росту себестоимости.

Представитель «Синема Стар» не стал комментировать финансовые результаты компании. Репертуар 2023 года демонстрировал недостаток качественного контента и сложности с маркетинговым продвижением релизов на стадии большой перестройки рынка, утверждает президент сети «Каро» Ольга Зинякова. О преодолении кризиса на данный момент, по ее словам, «говорить решительно рано». «Мы только-только стали находить решения в новой реальности», — считает она.

Основной проблемой кинотеатров, по мнению Поникаровского, остается контентный голод. «Надо отметить, что отечественные производители нарастили темп и качество производства фильмов, но пока остаются периоды, в которые нет крупных картин, например лето, — указывает он. — Мы видим положительную динамику создания контента. Но также считаем необходимым, чтобы на наш рынок заходили крупные зарубежные картины. Пусть не в том объеме, как до спецоперации, но все же».

Однако, несмотря на запрос кинотеатров, западные фильмы попадают в легальный российский прокат редко. 4 апреля 2024 года стало известно, что Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» с Генри Кавиллом в главной роли. Его сопродюсером выступала дочерняя структура «Яндекса» — «Плюс Студия».

В пресс-службе Минкультуры на просьбу РБК прокомментировать финансовые результаты киносетей, общую ситуацию в отрасли и возможные меры поддержки проката ответили, что эти вопросы «вне компетенции министерства». «Киносети — коммерческие организации, не подведомственные Минкультуры России, самостоятельно осуществляющие свою хозяйственную деятельность», — заявили в пресс-службе министерства.

Что происходило с кинотеатрами в 2023 году

Совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году превысили 40 млрд руб., сообщала вице-премьер России и председатель попечительского совета Фонда кино Татьяна Голикова. Однако 17% от этой суммы, или почти 7 млрд руб., были обеспечены одним фильмом — «Чебурашкой». Кроме того, в топ-5 самых популярных фильмов года вошла короткометражка «Три добрых дела», в паре с которой в формате предсеансного обслуживания кинотеатры демонстрировали новинки ушедших голливудских киностудий, официально в России не представленные. По оценкам аналитиков, теневой прокат принес кинотеатрам около 20% кассы.

Для того чтобы выйти из кризиса в условиях отсутствия официальных премьер западных новинок и господдержки кинопроката, кинотеатры начали повышать цены на билеты. В январе 2024 года стоимость достигла рекордного уровня и превысила 380 руб. за билет в среднем по стране. Однако сами киносети называли это вынужденной мерой, вызванной ростом операционных затрат, общими инфляционными факторами, а также необходимостью обновлять кинозалы в условиях подорожавшей логистики и растущего валютного курса.

На фоне сообщений о восстановлении кинопроката министр культуры Ольга Любимова заявила о перспективе закрытия кинотеатров, которые практикуют предсеансное обслуживание. В Минкультуры также сообщали о планах разработать законопроект, запрещающий показ в кинотеатрах пиратских копий фильмов без прокатных удостоверений. А инициативы отдельно взятых депутатов и сенаторов по принудительному лицензированию контента ушедших мейджоров (то есть без согласия правообладателей) поддержки властей и профильных министерств так и не нашли.

По итогам марта 2024 года сборы кинотеатров сократились до 4,2 млрд руб., что на 11% меньше показателя предыдущего месяца и на 60% ниже уровня января, сообщало отраслевое издание CinemaPlex. Количество посетителей киносеансов также упало на 56% при сокращении числа самих сеансов только на 19%. При этом 12,6% кассы, по оценке издания, принес пиратский прокат.