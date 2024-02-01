Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии»

Билеты в кино подорожали до рекордного уровня, не считая статистической аномалии в пандемию. Отрасль называет меру вынужденной: уход Голливуда повлек для кинотеатров миллиардные убытки. К концу года цены могут вырасти еще на 20%

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Средняя стоимость билетов в кинотеатр в России в январе 2024 года обновила рекорд. Это следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, с которой ознакомился РБК. Данные платформы содержат сведения о расценках и посещаемости кинотеатров с 2015 года.

Рекорд был зафиксирован в прокатную неделю с 4 по 10 января 2024 года (она традиционно отличается от календарной и начинается с четверга). Тогда средняя цена билета в кино достигла 383,3 руб. В следующие две недели средняя стоимость билета упала — до 345,3 руб. в период с 18 по 24 января. Затем поход в кино вновь начал дорожать: с 25 по 31 января — до 358,5 руб. (данные на 17:30 мск 31 января).

Аномалия статистики Показатель, зафиксированный в начале января, стал самым высоким за время наблюдений, если не считать данные ЕАИС в некоторые даты апреля—мая пандемийного 2020 года. Тогда специфика подсчета привела к аномалии в статистике. В начале пандемии российские кинотеатры были закрыты из-за введенных для борьбы с коронавирусом ограничений, но по всей стране состоялось несколько частных сеансов, которые учла ЕАИС. Так, на неделе с 2 по 8 апреля 2020 года по России прошло всего десять кинопоказов, каждый из которых посетили один-два человека, — в результате средняя цена за билет по стране составила в этот период 551,9 руб. Месяц спустя на неделе с 7 по 13 мая состоялось 16 сеансов со средней стоимостью билета 433,8 руб. В обычное время в статистике учитывались данные по десяткам тысяч показов. Для сравнения: за сопоставимый период с 4 по 10 апреля допандемийного 2019 года количество показов одного только кинокомикса «Шазам!» превышало 59 тыс. А за неделю с 1 по 7 апреля 2021 года число сеансов фильма «Годзилла против Кинконга» почти достигло 47 тыс.

В целом с 2015 года средние цены на билеты в кино обычно варьировались от 240 до 270 руб. и редко когда превышали показатель 300 руб. Однако с середины сентября 2023 года эта планка лишь однажды опустилась ниже: на неделе с 26 октября по 1 ноября — 273,5 руб.

Прокатная неделя с 4 по 7 января установила пятилетний рекорд и по количеству зрителей: кинотеатры тогда посетили 9,4 млн человек. Однако сразу после праздников этот показатель упал почти в три раза — до 3,2 млн. Абсолютный рекорд за всю историю наблюдений — 13,6 млн посетителей — состоялся в период с 2 по 8 января 2020 года: тогда лидерами проката были, например, первая часть «Холопа», «Вторжение» Федора Бондарчука и «Союз спасения».

Как изменился кинопрокат за последние два года

В 2022 году на фоне ухода крупнейших западных киностудий из России кинотеатральный бизнес переживал кризис. Из-за отсутствия привычного количества премьер крупнейшие киносети понесли миллиардные убытки, а их выручка упала в два раза по сравнению с 2021 годом. Например, чистый убыток АО «Синема Парк» (управляло на тот год 65 кинотеатрами) в 2022-м составил 1,8 млрд руб. против 861,8 млн руб. чистой прибыли в 2021-м. А аналогичный показатель ООО «Каро Фильм Менеджмент» (владеет большинством кинотеатров сети «Каро») составил 1,3 млрд руб. против 9,4 млн руб. годом ранее.

Участники рынка неоднократно обращались к властям с просьбой выделить субсидии на поддержку отрасли. Позицию кинотеатров поддерживали и производители контента: о том, что прокат сможет пережить переходный период только при помощи государства, заявлял в том числе председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. Однако Минфин отказался выделять запрошенные индустрией 6,5 млрд руб., а министр культуры Ольга Любимова утверждала, что власти не могут «просто так, ни за что вкладывать деньги в кино», чтобы компенсировать уход западных студий. Определенную поддержку кинотеатрам удалось получить лишь на региональном уровне, например в Москве.

Несмотря на кризис, крупные киносети в 2022 году приняли решение временно сохранить докризисные цены как на билеты, так и на продукцию кинобаров. В попытке привлечь зрителей некоторые участники рынка ввели практику предсеансного обслуживания — теневого показа иностранных новинок голливудского производства в паре с малоизвестными российскими лентами. Короткометражка «Три добрых дела» благодаря такой практике даже вошла в топ-5 самых кассовых фильмов 2023 года. Однако уже в начале 2024-го Ольга Любимова предложила бороться с пиратами закрытием кинотеатров.

В 2023-м — начале 2024 года власти начали говорить о восстановлении кинопроката. Фонд кино по итогам новогодних каникул даже сообщал об историческом для этого периода рекорде: совокупные сборы — 5,8 млрд руб. — на 95% обеспечили российские картины. Тогда же прогнозировалось, что январская касса российского кино будет сопоставима со всем 2016 годом — 8,6 млрд руб. (впрочем, основную выручку тогда обеспечили иностранные релизы, а совокупные сборы превысили 48,5 млрд руб.). По данным ЕАИС на 16:30 среды 31 января 2024 года, общие сборы кинотеатров за месяц составили 9,3 млрд руб.

Как кинотеатры объясняют рост цен на билеты

Повышение расценок глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин называет вынужденной мерой, «которая снизу разгоняется операционными затратами, а сверху — придавливается спросом». В частности, он приводит в пример рост стоимости технических и логистических затрат, зарплатного фонда (плюс 15–20%), себестоимости бара (плюс 35%), а также коммунальных платежей, клининга, обеспечения безопасности и аренды. Тем не менее поход в кино, акцентирует внимание Васясин, остается «самой доступной категорией семейного и иного досуга» в сфере платных услуг.

Помимо общих инфляционных факторов, характерных для всей экономики, на увеличении цен на билеты в кино сказался и рост посещаемости из-за ряда успешных релизов, в том числе второй части «Холопа», считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. «В условиях, когда уровень загрузки повышается, кинотеатры могут устанавливать свои расценки, — отмечает эксперт. — Однако возможность поддерживать такую планку будет зависеть от дальнейшего репертуара».

В сети «Люксор» настаивают, что в сравнении с январем 2023 года средняя стоимость билета, наоборот, понизилась с 345 до 340 руб. Впрочем, представитель сети признает, что в январе цены стандартно выше, так как кинотеатры временно отменяют скидки и акции. Кроме того, сказывается высокая загрузка залов повышенного комфорта и вечерних сеансов, билеты на которые традиционно дороже.

В «Москино» лишь отметили рост посещаемости и выручки киносети в новогодний период 2024 года по сравнению с аналогичными результатами прошлых годов и заявили, что у них «средняя стоимость билета не превышает показателей рынка», не приведя точных цифр.

В кинопрокатной компании «Централ Партнершип» не ответили на вопросы РБК, глава дистрибьютора «Атмосфера кино» Вадим Иванов вопросы ценообразования перенаправил представителям кинотеатров. В пресс-службах киносетей «Каро» и «Синема Стар» отказались комментировать стоимость билетов. Пресс-службы Фонда кино и Минкультуры не ответили на запросы.

Продолжат ли цены на билеты в кино расти

С 2010 года цена на билеты в кино росла заметно меньшими темпами, чем инфляция, рассказал РБК руководитель сети «Люмен», член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Павел Поникаровский. Тренд был вызван «экспансионным» развитием рынка, жесткой конкуренцией и демпинговой практикой новых игроков. Сейчас этому «приходит расплата», констатирует Поникаровский: «Отрасль столкнулась с невозможностью реновации залов, так как средняя сложившаяся на рынке цена билета не позволяет обновлять кинотеатры. В России около 5 тыс. залов, при нормальной эксплуатации реновация должна проводиться раз в десять лет. Соответственно, в год порядка 500 залов должно обновляться. В реальности же этот показатель в десять раз меньше».

На этом фоне обостряется и проблема отсутствия голливудских новинок, поскольку кинотеатрам приходится замещать выпадающие доходы, продолжает Поникаровский. Все эти причины приведут к тому, что цены на билеты в кино «вынужденно продолжат расти опережающими инфляцию темпами». До конца 2024 года прирост, по прогнозам представителя АВК, будет не менее 20%. «Это нормальный выход из той ситуации, в которую загнала себя отрасль, пытаясь понравиться зрителю на этапе развития рынка», — резюмирует эксперт.