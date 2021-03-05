Глава МТС назвал рисковой инициативу по бесплатному доступу к сайтам

Президент МТС назвал инициативу по доступному интернету более рисковой, чем «закон Яровой», и призвал власти осторожно подходить к подобным инициативам. Это поможет сохранить операторам возможность вкладывать в развитие сетей

Алексей Корня (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«В последние годы нагрузка на сектор сильно возросла. Например, «закон Яровой» (предписывающий операторам связи и интернет-площадкам хранить записи разговоров, переписку и другую коммуникацию клиентов в течение определенного периода. — РБК). Это десятки миллиардов инвестиционной нагрузки, которые легли на операторов, — сообщил президент МТС Алексей Корня в интервью РБК. — Сейчас обсуждается потенциально еще более рисковая инициатива по доступному интернету (организации для клиентов всех провайдеров страны возможности бесплатного доступа к определенному набору сайтов. — РБК)». Он отметил, что важно «осторожно подходить ко всем социальным и государственным задачам, чтобы не ограничивать потенциал развития инфраструктуры».

Корня напомнил, что в 90-х годах США увлеклись регулированием телекоммуникационного рынка и к началу 2000-х полностью проиграли его Европе, которая установила стандарт GSMA, активно развивала свою инфраструктуру. Американские производители оборудования практически ушли с рынка, а доминировали европейские Nokia и Ericsson. Так, созданная в 1996 году американская Lucent Technologies Inc. в 2006 году была объединена с французской Alcatel — компания получила название Alcatel-Lucent. Спустя еще десять лет эту компанию поглотила финская Nokia.

К концу 2000-х, по словам Корни, произошла перегруппировка: США либерализовали законодательство и дали инвестиционный потенциал для развития, а Европа увлеклась регулированием, продвижением MVNO (виртуальных операторов мобильной связи — РБК), ограничением цен и др. «Сейчас европейские рынки в очень тяжелой ситуации, а лидерами являются американские и азиатские страны, которые включили режим наибольшего благоприятствования», — отметил он.

Президент МТС также напомнил, что в период пандемии сильно увеличилось совокупное потребление интернет-трафика со стороны абонентов, что потребовало значительных инвестиций в развитие сети. По итогам 2020 года капитальные затраты МТС составили 96,7 млрд руб., из которых 95 млрд руб. пришлись на Россию. В 2021 году показатель может вырасти до 100–110 млрд руб., прогнозировала компания.