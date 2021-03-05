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Технологии и медиа ,  
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Глава МТС назвал рисковой инициативу по бесплатному доступу к сайтам

Президент МТС назвал инициативу по доступному интернету более рисковой, чем «закон Яровой», и призвал власти осторожно подходить к подобным инициативам. Это поможет сохранить операторам возможность вкладывать в развитие сетей
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Алексей Корня
Алексей Корня (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«В последние годы нагрузка на сектор сильно возросла. Например, «закон Яровой» (предписывающий операторам связи и интернет-площадкам хранить записи разговоров, переписку и другую коммуникацию клиентов в течение определенного периода. — РБК). Это десятки миллиардов инвестиционной нагрузки, которые легли на операторов, — сообщил президент МТС Алексей Корня в интервью РБК. — Сейчас обсуждается потенциально еще более рисковая инициатива по доступному интернету (организации для клиентов всех провайдеров страны возможности бесплатного доступа к определенному набору сайтов. — РБК)». Он отметил, что важно «осторожно подходить ко всем социальным и государственным задачам, чтобы не ограничивать потенциал развития инфраструктуры».

Корня напомнил, что в 90-х годах США увлеклись регулированием телекоммуникационного рынка и к началу 2000-х полностью проиграли его Европе, которая установила стандарт GSMA, активно развивала свою инфраструктуру. Американские производители оборудования практически ушли с рынка, а доминировали европейские Nokia и Ericsson. Так, созданная в 1996 году американская Lucent Technologies Inc. в 2006 году была объединена с французской Alcatel — компания получила название Alcatel-Lucent. Спустя еще десять лет эту компанию поглотила финская Nokia.

Глава МТС — РБК: «Голос уже для вас бесплатный»
Технологии и медиа
Алексей Корня

К концу 2000-х, по словам Корни, произошла перегруппировка: США либерализовали законодательство и дали инвестиционный потенциал для развития, а Европа увлеклась регулированием, продвижением MVNO (виртуальных операторов мобильной связи — РБК), ограничением цен и др. «Сейчас европейские рынки в очень тяжелой ситуации, а лидерами являются американские и азиатские страны, которые включили режим наибольшего благоприятствования», — отметил он.

Президент МТС также напомнил, что в период пандемии сильно увеличилось совокупное потребление интернет-трафика со стороны абонентов, что потребовало значительных инвестиций в развитие сети. По итогам 2020 года капитальные затраты МТС составили 96,7 млрд руб., из которых 95 млрд руб. пришлись на Россию. В 2021 году показатель может вырасти до 100–110 млрд руб., прогнозировала компания.

СМИ узнали об идее сделать доступ к видеоконтенту соцсетей бесплатным
Технологии и медиа
Фото:Игорь Подгорный / ТАСС

В январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил организовать доступ к социально значимым сайтам без оплаты услуг связи. В апреле Минцифры начало эксперимент с «Доступным интернетом». В утвержденный министерством список попал 391 ресурс, помимо сайтов госорганов в него попали соцсети, поисковые и справочные системы, электронная почта и мессенджеры, сервисы погоды и карты, СМИ и др. сервисы. Эти ресурсы должны были создать облегченные версии своих сайтов без видеоконтента. Однако в начале февраля «Коммерсантъ» сообщал, что власти намерены обязать операторов давать бесплатный доступ к видеоконтенту «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также сайтам телеканалов первого и второго мультиплекса.

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При этом рабочая группа при комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ оценивала недополученные доходы интернет-провайдеров, участвовавших в эксперименте по организации бесплатного доступа к социально значимым сайтам в период с апреля по июль в сумму от 191 млн до 220 млн руб. в зависимости от скорости доступа. В общей сложности потери и затраты операторов могут составить около 6,8 млрд руб. в первый год и затем 5,5 млрд руб. ежегодно, указали в рабочей группе.

Автор
Анна Балашова
закон интернет МТС сети «Закон Яровой» Алексей Корня
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