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Политика ,  
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Ирландия проложит больше подводных кабелей из-за «российской угрозы»

Ирландия проложит подводные кабели до Японии из-за угроз со стороны России
Ирландия хочет проложить подводные кабели, которые соединят ее с материковой Европой и даже Японией, чтобы снизить риски в случае возможных атак. При этом власти не видят непосредственных угроз со стороны России
Эймон Райан
Эймон Райан (Фото: Charles McQuillan / Getty Images)

Ирландия намерена развивать оптоволоконную связь, чтобы уменьшить морскую угрозу со стороны России, заявил The Times министр транспорта Эймон Райан.

Райан надеется, что правительство как можно скорее заключит контракты на прокладку подводных кабелей, которые соединят Ирландию с Португалией, Испанией, Норвегией и даже Японией. Последнее звучит «немного безумно или как научная фантастика», но вполне достижимо, считает министр.

«Оптоволоконная связь важна, поскольку она обеспечивает безопасность», — сказал Райан. По словам министра, чем больше подводных кабелей, идущих в разных направлениях, тем меньше риск, «если корабль решит повредить» какой-либо из них.

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Райан отметил, что ему не известно о «конкретной угрозе» энергетической инфраструктуре Ирландии или оптоволоконным кабелям у южного побережья. Однако, считает министр, нельзя игнорировать подрыв «Северных потоков» и повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали. Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания. МИД заявлял, что Москву «не подпускают» к расследованию.

В газопроводе Balticconnector в октябре этого года заметили утечку, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что она произошла в результате «деятельности извне». В полиции сообщили, что в момент повреждения в районе ЧП находились несколько судов, в том числе российский атомный контейнеровоз «Севморпуть». «Росатом» исключил причастность контейнеровоза к инциденту. В Кремле отмечали, что Россию никто официально не обвинял в ЧП, а разговоры о возможной причастности Москвы там назвали «стандартными русофобскими рефлексами».

Как пишет The Times, в апреле российские коммерческие суда заметили в международных водах у юго-западного побережья Ирландии. В мае у южного побережья видели еще четыре российских судна, в том числе корабль, что вызвало обеспокоенность в Ирландии и странах Европы.

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В августе премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил газете Financial Times, что никаких признаков непосредственной угрозы со стороны России не было, однако чиновникам «нужно делать больше» для наблюдения за ситуацией. Премьер отметил, что Ирландия работает с партнерами — ЕС, США и Великобританией — над повышением защиты подводных кабелей от возможных атак.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ирландия кабель кабельные сети

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