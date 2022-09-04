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В России снизился спрос на айтишников на фоне роста числа резюме от них

HeadHunter зафиксировал снижение вакансий в ИТ на фоне роста числа резюме
Количество вакансий в ИТ с начала года снизилось на 25%, а резюме выросло на 55%. Эксперты объясняют это выходом на рынок айтишников, окончивших онлайн-курсы, но дефицит высококвалифицированных кадров сохраняется
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

С начала года число вакансий в ИТ снизилось на 25%, со 114, 6 тыс. в январе до 85,2 тыс. в августе, свидетельствует статистика HeadHunter, с которой ознакомился РБК. Согласно этим данным, максимальное количество вакансий было в феврале — 126,9 тыс., после чего началось ежемесячное снижение.

При этом, количество резюме в этом направлении выросло с января по август на 55%, с 211,1 тыс. до 327 тыс. За аналогичный период прошлого года рост был менее значительным, всего 12%.

HeadHunter зафиксировал рост неуверенности ИТ-специалистов на рынке труда
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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Как отметил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров, на сокращении спроса на специалистов в ИТ сказался тот факт, что сотрудники ушедших зарубежных компаний весной и начале лета нашли работу в российских компаниях, и таким образом к середине лета оказалась заполнена большая часть вакансий. Также, по его версии, потребность в сотрудниках снизилась из-за сокращения экспорта ИТ-услуг из России: «Из сочетания этих факторов оказалось, что рынок труда перестал быть дефицитным. Но это состояние будет продолжаться недолго. Рост уровня зарплаты сотрудников по ряду специальностей говорит о том, что потребность в программистах будет расти». Импортозамещение приведет к росту числа программистов, и к этому прибавится постепенный рост экспорта ИТ в дружественные страны: «Рост числа вакансий и возвращение дефицита кадров неизбежны».

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Фото:Shutterstock

С этим согласен и Николай Комлев, директор ассоциации АПКИТ и председатель Совета ТПП по развитию цифровой экономики: востребованы будут разработчики софта, особенно «прикладники», специалисты в области информационной безопасности, использования компонентов искусственного интеллекта, анализа данных и мобильных решений.

Рост числа резюме ИТ-специалистов обусловлен поиском работы сотрудников зарубежных компаний, а также возвращением уехавших из России специалистов из стран СНГ, а также из Европы, предполагает Макаров. Пока, по его словам, возвращение «сложно назвать массовым», но оно по-прежнему актуально.

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Главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности HeadHunter Наталья Данина объясняет рост числа резюме притоком на рынок кандидатов на младшие позиции, после обучения на популярных сегодня онлайн-курсах, а также желанием специалистов найти или иметь на всякий случай вариант компании, более устойчивой к санкционным рискам. Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин, в свою очередь, добавил, что из-за увеличения числа образовательных курсов и программ в сфере ИТ общее количество резюме продолжит возрастать, но дефицит высококвалифицированных кадров по прежнему будет сохраняться.

Обучение цифровым и ИТ-профессиям остается востребованным, в том числе в периоды падения спроса на все остальные виды онлайн-курсов.  Еще до нынешнего кризиса на рынке наблюдался острый дефицит ИТ-специалистов: в начале 2021 года представители Минцифры говорили, что дефицит квалифицированных ИТ-кадров в России составляет от 500 тыс. до 1 млн человек в год.

Динамика спроса на ИТ-специалистов связана с переконфигурацией ИТ-рынка России и носит временный характер, сказал РБК представитель пресс-службы Минцифры. По его словам, спрос на ИТ-специалистов был и остается высоким. Увеличить численность ИТ-кадров помогают обучающие программы, в частности, для старшеклассников и студентов, добавил собеседник.

После начала специальной военной операции на Украине дефицит усилился на фоне отъезда сотрудников за границу. О приостановке или прекращении работы в России заявил ряд иностранных ИТ-компаний, в том числе Microsoft, EPAM, Cisco Systems, Oracle и др. В конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко предупреждал, что после начала специальной военной операции на Украине Россию покинули 50–70 тыс. айтишников, а во «вторую волну» могут уехать еще 70–100 тыс. Однако уже в конце мая глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что подавляющее большинство, около 85%, ранее уехавших уже вернулись обратно.

Чтобы предотвратить утечку кадров, Минцифры предложило меры поддержки, в числе которых, в частности, льготная ипотека со ставкой 5% на время работы и отсрочка от армии для сотрудников аккредитованных компаний. 11 августа ведомство снизило ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов до 3%.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
кадры Минцифры IT
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