Дефицит ИТ-мозгов: как Россия решает проблему кадрового голода в отрасли

По оценкам властей, российской экономике не хватает до 1 млн айтишников. Преодолеть кадровый разрыв в ИТ-сфере призван комплекс мер нацпроекта «Цифровая экономика»

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ИТ-сфера России и раньше испытывала дефицит сотрудников, а в новых условиях — когда работы в разы больше — он станет еще острее. Таким прогнозом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделился вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве вопросы развития информационных технологий. По словам Чернышенко, нехватка ИТ-кадров для российской экономики составляет 1 млн человек, согласно данным на начало 2022 года.

«Вопрос кадров крайне чувствительный, мы давно осознавали этот дефицит, он оценивался почти в 1 млн специалистов. И, конечно, есть ряд инструментов, которые позволяют этот дефицит в нормальных условиях преодолевать», — сказал вице-премьер. Речь идет о комплексных мерах Национального проекта «Цифровая экономика», за счет которых власти рассчитывают преодолеть нехватку ИТ-кадров до 2030 года.

В то же время популярность ИТ-профессий в России набирает обороты, свидетельствуют данные исследования сервиса «Зарплата.ру», проведенного в конце минувшего года. Опрос тогда показал, что каждый пятый россиянин (22%) запланировал пройти в 2022 году обучение для работы в сфере ИТ, еще 8% на тот момент уже прошли дополнительное обучение в этой отрасли. Каждого третьего участника опроса (33%) в ИТ-сфере привлекают высокие зарплаты, еще 24% отметили востребованность на рынке труда, возможность трудиться удаленно по гибкому графику привлекает 21% респондентов, возможность устроиться в международную компанию или перебраться из региона в Москву указали 11% участников опроса. По данным Recruitment Centre Innopolis (RCI), который занимается подбором и развитием кадров для ИТ-компании ОЭЗ «Иннополис», зарплаты разработчиков в России в 2022 году обновили максимум и достигли 500 тыс. руб. С начала 2022 года спрос на ИТ-специалистов продолжил расти, потребность в сотрудниках превышает количество кандидатов уровня middle и выше, констатирует RCI.

Государственные проекты

Для преодоления кадрового дефицита в России благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» реализуются два федеральных проекта — «Кадры для цифровой экономики», «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». Оба охватывают разные возрастные категории и затрагивают прежде всего образовательную сферу. Так, в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» действует проект «Цифровые профессии», который предлагает получить дополнительное образование в ИТ со скидкой от 50 до 100% в зависимости от категории. В частности, в программе представлены более 100 курсов, самые популярные направления — программирование и аналитика.

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Образовательные курсы в рамках проекта «Цифровые профессии» предоставляют как частные компании, так и государственные университеты: «Нетология», «Яндекс», Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, Университет ИТМО, Университет Иннополис, РЭУ им. Г.В. Плеханова, «СберУниверситет», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Skypro, Центр образовательных компетенций НТИ, Академия АйТи, «1Т спринт», «Мобильное электронное образование», Учебный центр 1С и Многопрофильный центр квалификации «Цель». Ожидается, что до 2024 года пройти обучение по проекту «Цифровые профессии» смогут 113 тыс. человек.

Кроме того, образовательные программы для взрослых и детей есть и в федеральном проекте «Искусственный интеллект». В описании к проекту сказано, что благодаря инициативе школьные и вузовские преподаватели смогут повысить свою квалификацию, почти 100 тыс. школьников и студентов пройдут предакселерацию по ИИ, 9 тыс. человек поступят на новые бакалаврские и магистерские программы. Также в этом году более 2,3 тыс. россиян смогут получить финансовую поддержку на обучение по программам повышения квалификации в области ИИ и смежных областях: аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области ИИ. Отбор студентов стартует в августе.

Расширение образовательных возможностей в вузах

В 2022 году для обучения по ИТ-специальностям запланировано более 90 тыс. бюджетных мест. Минцифры прогнозирует, что фактически поступивших в этом году может быть больше. Например, в прошлом году при плановом показателе 80 тыс. бюджетных мест на ИТ-специальности поступили 113,8 тыс. человек.

По информации Минобрнауки России на 2022/23 учебный год по всем укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, в которые также входят специальности ИТ-сферы, предусмотрено почти 160,4 тыс. бюджетных мест. Во время приемной кампании вузы могут самостоятельно распределить бюджетные места среди абитуриентов внутри укрупненных групп. Всего российские вузы готовы принять на бюджетные места более 580 тыс. студентов.

Еще одна мера, направленная на преодоление кадрового голода в сфере ИТ, связана с открытием в вузах «цифровых кафедр». В этом году такие кафедры появятся в 106 российских университетах. А поступить на них и получить дополнительную квалификацию ИТ-профиля смогут более 80 тыс. человек, уточнил Чернышенко. По его словам, каждый вуз сам разрабатывает образовательные программы дополнительной профессиональной переподготовки, всего на базе «цифровых кафедр» их запустят более 300. «Это, например, разработка цифровых продуктов, веб-приложений, администрирование отечественных операционных систем и многие другие. Отмечу, что количество «цифровых кафедр» будет расширяться. Они откроются в университетах, которые присоединятся к программе «Приоритет-2030», — рассказал вице-премьер.

Преодолению кадрового дефицита в сфере ИТ, по замыслу властей, должно помочь и обучение преподавателей цифровым навыкам. Для этого в прошлом году был создан консорциум образовательных организаций, который должен стать действенным механизмом коммуникации между образовательными организациями. Это, в свою очередь, позволит максимально быстро обучить преподавателей и методистов, а также адаптировать цифровые образовательные модули для студентов под запрос реального сектора экономики, объясняет Чернышенко. Повышение квалификации преподавателей осуществляется на базе университета «Иннополис». Ожидается, что за четыре года «Иннополис» обучит цифровым компетенциям 80 тыс. российских преподавателей и методистов.

Обучение ИТ-специальностям в школах

Согласно опросу, организаторами которого выступили Минцифры России и «Университет 2035», родители российских школьников назвали ИТ самой перспективной сферой для профессионального развития своих детей. Этот же опрос показал, что почти 80% родителей считают недостаточным количество школьных и самостоятельных занятий информатикой для сдачи ЕГЭ. Наиболее актуальными для изучения ребенком языками программирования назвали Python, JavaScript и С++.

В прошлом году в десяти российских регионах был запущен пилотный проект по обучению школьников современным языкам программирования на бесплатных курсах. Теперь проект масштабировали на всю страну. Ожидается, что в 2022 году на курсы по программированию поступят не менее 100 тыс. школьников, а к 2030 году по проекту обучатся не менее 1,2 млн школьников. Бесплатное обучение программированию станет дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Обучение будет проводиться по четырем модулям (36 часов каждый). Власти рассчитывают, что это позволит детям еще в школе освоить первую ИТ-профессию, что, в свою очередь, должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с ИТ-сферой.

Еще один образовательный проект, нацеленный на преодоление кадрового дефицита в ИТ-сфере, — это «Урок цифры». При поддержке проекта ведущие ИТ-компании разрабатывают занятия, которые помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием. «Цель проекта — помочь ребятам с профориентацией, продемонстрировать им цифровые технологии и подходы, которые используют передовые компании на рынке», — объясняет Чернышенко. Проект реализуется с 2018 года, на сегодняшний день он охватил все 85 регионов России. В 2021 и 2022 годах обучение в рамках «Урока цифры» прошли более 14 млн человек.