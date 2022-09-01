HeadHunter зафиксировал рост неуверенности ИТ-специалистов на рынке труда

ИТ-специалисты стали чувствовать себя более уязвимыми на рынке труда, показало исследование HeadHunter. Впервые за пандемию и санкционный кризис они оказались в лидерах по уровню неуверенности относительно своей карьеры

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Во второй половине лета ИТ-специалисты оказались на втором месте по уровню пессимистичного восприятия перспектив своей профессиональной деятельности, показал индекс самочувствия соискателей за третий квартал, отслеживаемый HeadHunter (с исследованием ознакомился РБК). До этого, даже в коронакризисные 2020 и 2021 годы, настроения представителей отрасли информационных технологий были менее мрачными. Более неуверенными сейчас чувствуют себя только представители сферы искусства, медиа и развлечений.

Исследовательская служба HH ежеквартально опрашивает более 10 тыс. соискателей из разных сфер, составляя индекс самочувствия по нескольким критериям, среди которых — наличие угрозы увольнения, гибкость зарплатных ожиданий, сложность в поиске работы. По сравнению со вторым кварталом общее значение индекса немного выросло, но все же осталось в отрицательной зоне — минус 0,07 против минус 0,09. Еще в первом квартале соискатели в среднем чувствовали себя уверенно (значение индекса было плюс 0,02). Как следует из методологии исследования, индекс показывает ожидания соискателей на данный период времени и колеблется от -1 до +1, где минус 1 говорит о негативных настроениях работников, а плюс 1 — об их стабильном самоощущении на рынке труда.

Какие сферы деятельности стали уязвимее

Если во втором квартале не было ни одной отрасли, представители которой чувствовали бы себя уверенно на рынке труда, то сейчас появилось целых четыре такие сферы (индекс самочувствия там выше нуля). Стабильнее всего свое положение расценивают соискатели в сфере медицины и фармацевтики, а также туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса. Позитивно настроены и в секторе строительства и недвижимости, продаж и обслуживания клиентов.

В то же время в большом списке уязвимых профессиональных областей сменились лидеры. Если в прошлом квартале нестабильнее всего себя ощущали топ-менеджеры, то сейчас место аутсайдера заняли соискатели из сферы искусства, массмедиа и развлечений, ранее занимавшие вторую строчку антирейтинга (индекс минус 0,13). Эту позицию заняли ИТ-специалисты, которые до этого были в середине шкалы уязвимости отраслей. Индекс самочувствия в сфере информационных технологий в третьем квартале составил минус 0,12, что хуже среднего показателя.

На третьем месте с конца оказались специалисты в сфере управления персоналом и тренингов, они также заметно сдали позиции по сравнению со вторым кварталом.

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По оценке профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, напряжение испытывают представители многих сфер. «Число вакансий на рынке труда постепенно сокращается. На этом фоне наиболее стабильным выглядит сектор, связанный с государственными услугами, — здравоохранение, образование, строительство и промышленные предприятия военно-промышленного комплекса», — полагает он.

Почему настроения ИT-специалистов ухудшились

Всплеск негативных настроений среди айтишников в третьем квартале может объясняться сокращением числа вакансий после введения антироссийских санкций. «Объем ИТ-вакансий в России после февраля снизился на треть. При этом их количество с апреля по август остается достаточно стабильным — на уровне 85 тыс. в месяц. То есть пока нельзя говорить о стабильном негативном тренде в отношении ИТ-вакансий, скорее об одномоментном эффекте, который ИТ-специалисты продолжают с весны ощущать на себе», — объяснила РБК главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности HH Наталья Данина.

Сфера информационных технологий, как любая другая, представлена специалистами с разным уровнем квалификации и набором компетенций, замечает Сафонов. «Когорта ИТ-специалистов, обслуживающих оборудование и программное обеспечение в офисах, может чувствовать себя уязвимой из-за того, что в условиях оптимизации, которой сейчас занялись многие предприятия, происходит сокращение обслуживающего персонала», — полагает он.

Составляющие индекса самочувствия соискателей показывают, что ИT-специалисты меньше многих других боятся сложностей с поиском работы и испытывают критичную необходимость ее найти. В то же время именно представители сферы информационных технологий больше всех проявляют готовность снизить зарплатные ожидания.

«Обычно соискатели выражают готовность снизить зарплатные ожидания для ускорения поиска и выхода на работу, а также в условиях повышенной конкуренции за рабочее место. Поскольку дефицит кадров в ИТ остается острым, то, скорее всего, они снижают зарплаты в целях ускорения поиска», — поясняет Данина.

По данным Росстата, во втором квартале 2022 года в России насчитывалось 1,395 млн специалистов по информационно-коммуникационным технологиям. В первом квартале их было на 40 тыс. меньше. Статистика не зафиксировала массового оттока ИT-специалистов за рубеж после начала спецоперации, которого опасались эксперты.

Официальная российская статистика не позволяет оценить численность выехавших из страны айтишников, поскольку подсчет миграции ведется на основе информации о регистрационном учете, отмечает исследователь Центра статистики труда и заработной платы ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Святослав Покровский. По его словам, для того чтобы достоверно оценить отток кадров, нужно дождаться стабилизации ситуации в экономике — пока же специалисты уезжают и возвращаются, иностранные компании уходят.

Власти признают, что Россия испытывает острый дефицит ИТ-специалистов. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в начале 2022 года оценивал недостаток кадров в этой области в 1 млн человек. В июне в интервью РБК на ПМЭФ он говорил, что отечественная ИТ-отрасль превращается в «гигантский рынок», на котором будут востребованы не только российские специалисты, но и зарубежные. По данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в 2015–2021 годах сектор информационно-коммуникативных технологий вырос в реальном выражении на 35%, что в пять раз опережало рост ВВП в целом за эти годы.