Онлайн-продавцы объединились с сетями против скидок на Wildberries и Ozon

Интернет-площадки присоединились к торговым сетям в требовании регулировать скидки за счет платформ, чтобы не допустить монополизации рынка. В Wildberries считают, что цель предложения — ограничить развитие передовых маркетплейсов

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Участники рынка физической розницы и несколько участников интернет-торговли направили заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину, председателю правительства Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совфеда Валентине Матвиенко письма с просьбой внести ряд изменений в финальную версию законопроекта о платформенной экономике. Об этом РБК рассказал источник на рынке, содержание и отправку письма подтвердили представители нескольких компаний-подписантов.

Документ подписан руководителями торговых сетей X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента», Mercury Retail Holding (владеет сетями «Бристоль» и «Красное & Белое»), торговых сетей электроники и бытовой техники «М.Видео-Эльдорадо» и ДНС, а также группой компаний «Детский мир». Среди онлайн-игроков предложения поддержали «Яндекс Маркет», Lamoda и онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру», а также онлайн-сервис доставки еды «Купер» (ранее «СберМаркет»). Ранее эти площадки публично не поддерживали инициативы по ограничению скидок.

Ключевая просьба в обращении — ограничить общий объем средств, который компания может инвестировать в скидки в течение года, — не более 10% общего оборота товаров площадки за прошлый год. В феврале офлайн-розница жаловалась на слишком низкие цены на маркетплейсах и предлагала ограничить максимальный размер скидки за счет площадок на те же 10%. В обращении указано, что текущая возможность финансировать скидки приведет к монополизации рынка торговли, уходу с рынка продавцов и производителей, а также к росту цен на товары.

В письме также предлагается сократить срок принятия закона до 1 марта 2026 года. Ранее авторы законопроекта решили перенести срок принятия на год вперед, чтобы дать площадкам время на адаптацию.

В обращении указывается, что законопроект о платформенной экономике в текущей редакции также не предусматривает прямой обязанности площадок по проверке маркировки товаров. Они предлагают ужесточить требования к маркировке и проверять ее во всех системах доставки. Кроме того, авторы письма просят установить ответственность цифровых платформ при торговле продовольственными товарами по договорам поставки, объясняя, что интернет-площадки могут действовать на том же рынке, что и торговые сети, с теми же поставщиками и потребителями, но не нести те же ограничения, которые есть у торговых сетей по закону о торговле.

Представитель пресс-службы Минэкономразвития сообщил РБК, что законопроект о платформенной экономике доработан с учетом предложений традиционного ретейла, и часть из них была учтена: «Их комплексный анализ был проведен в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия, а также в рамках заседания рабочих групп «регуляторной гильотины», формат которых как раз предусматривает участие представителей платформенной экономики, торговых ассоциаций, широкого круга экспертов. По итогам данной работы часть предложений компаний традиционного ретейла были учтены и дополнили законопроект». Итоговая редакция поддержана правительством и будет рассматриваться в Госдуме с учетом новых предложений, заключили в пресс-службе.

РБК направил запросы в правительство, Госдуму, Совфед и представителю Орешкина.

В конце июня правительство подготовило финальную версию законопроекта о платформенной экономике, регулирующего работу маркетплейсов, сервисов доставки еды, такси и платформ услуг. Документ вводит требования по обязательной идентификации продавцов через ЕСИА или госреестры, предварительному уведомлению партнеров об изменении условий работы, созданию системы досудебного разрешения споров, запрету на манипулирование сортировкой товаров при выдаче, обеспечению коммуникации между покупателями и продавцами, а также предоставлению данных налоговым органам. В части скидок есть требование раскрывать в договоре порядок их предоставления, уведомлять о них партнера за пять рабочих дней, для скидок ниже минимальной цены продавца платформам нужно будет получать его активное согласие в личном кабинете. Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2027 года. 3 июля правительство внесло законопроект на рассмотрение Госдумы.

Почему к инициативе присоединились онлайн-игроки

По словам источника РБК, участники рынка интернет-торговли решили присоединиться к традиционной рознице, потому что, как и последней, онлайн-игрокам тяжело держать ценовую конкуренцию с крупнейшими маркетплейсами Wildberries и Ozon. Другой собеседник РБК объяснил решение тем, что маркетплейсы получают средства на скидки за счет повышения комиссий продавцов. Это, в свою очередь, плохо для продавцов, так как они теряют возможность конкурировать со своими же товарами на других площадках, включая собственные интернет-магазины.

По оценке партнера адвокатского бюро ЕПАМ Евгения Большакова, объем инвестиций площадок в скидки сейчас составляет 16–22% оборота. Например, в 2023 году Wildberries инвестировал в собственные скидки на товары 550 млрд руб., рассказывал бывший исполнительный директор площадки Алексей Духанин (оборот компании за тот год превысил 2,5 трлн руб.). Большаков указывает, что частично скидки финансируются за счет комиссий с продавцов товаров, рост инвестиций в скидки влечет рост комиссий. С 2021 года последние увеличились почти вдвое и в июне 2025-го достигли 30%.

Такой размер вложений в скидки делает практику скидок демпинговой, то есть направленной на монополизацию рынка, считает Большаков. Кроме того, объем 10% от годового оборота интернет-площадок — предельная величина, которая оставляет возможность ценовой конкуренции игроков офлайн-рынка с маркетплейсами, говорит он. Конкуренция при ограничении инвестиций в скидки, по мнению Большакова, будет способствовать естественному снижению цен за счет эффекта соперничества.

«Объем скидок — это не просто маркетинговый инструмент, а способ финансового доминирования на рынке, — утверждает представитель «ВсеИнструменты.ру». — Предложение ограничить такие расходы до 10% от оборота направлено на достижение баланса: скидки должны оставаться способом стимулировать спрос, а не средством монополизации рынка». По его утверждению, базовые условия конкуренции должны быть одинаковыми для всех участников рынка, независимо от формата их деятельности: офлайн, онлайн или омниканальные модели.

Представитель Lamoda также заявил, что они поддерживают дополнительные меры регулирования. «Lamoda развивается органично, инвестируя собственные средства в технологии и сервис, и поддерживает регулирование, направленное на обеспечение сбалансированного роста рынка и защиту интересов всех участников отрасли», — сообщил глава компании Максим Гришаков.

Как к предложениям относятся Ozon и Wildberries

Представитель пресс-службы объединенной компании Wildberries & Russ назвал текущую редакцию законопроекта о платформенной экономике сбалансированной и учитывающей позицию участников рынка. Он отметил, что участникам рынка необходимо время для подготовки к исполнению новых требований, поэтому сокращение срока вступления документа в силу — «нежизнеспособная инициатива». Он также напомнил, что ценообразование на Wildberries определяет исключительно продавец платформы, а маркетплейс лишь может предоставить дополнительно скидку за собственный счет. Такая скидка, по его словам, помогает продавцам продавать больше, не теряя прибыль, а клиентам — приобретать товары по доступным ценам. «Учитывая это, предложение [об ограничении общего объема скидок], высказанное как отдельными представителями платформенного бизнеса, так и традиционным ретейлом, не просто нецелесообразно, а даже вредно. Единственная цель такого предложения — искусственно ограничить развитие передовых маркетплейсов в угоду устаревающим или неэффективным бизнес-моделям», — настаивает представитель Wildberries & Russ. «Заплатить за их комфорт» придется потребителям, указал он.

Предложение установить ответственность цифровых платформ при торговле продовольственными товарами он также критикует. Требования к договорам поставки таких товаров по закону о торговле распространяются в первую очередь на взаимоотношения торговых сетей и поставщиков, которые традиционно имеют свою специфику и существенно отличаются от реализации товаров на цифровых платформах, объяснил он.

Представитель Wildberries также настаивает, что они соблюдают требования обязательной маркировки по системе «Честный знак». В случае продажи товара со склада Wildberries проверка валидности кода маркировки производится при приемке товара, поэтому немаркированный товар не сможет попасть на склад. «Что же касается других моделей продаж, то несмотря на то что в рамках их платформа не является участником оборота, компания в ближайшее время начнет проверять регистрацию в государственной информационной системе мониторинга товаров селлеров, не использующих склады Wildberries для хранения своих товаров, подлежащих обязательной маркировке», — пообещал он.

В пресс-службе Ozon также заявили, что текущая версия законопроекта учитывает интересы всех участников рынка интернет-торговли: покупателей, продавцов, владельцев пунктов выдачи заказов и перевозчиков. «Скидки с нашей стороны помогают продавцам на платформе расти быстрее, а 58 млн покупателей — купить товар по выгодной цене в любой точке страны. Это классическая механика на рынке, и много лет ее развивал офлайн-ретейл. При этом у наших продавцов есть возможность в любой момент отказаться от скидок за наш счет, но ей пользуются всего 2% предпринимателей. Мы выступаем за сохранение рыночного подхода — это важно для защиты интересов наших предпринимателей и покупателей», — сообщил он.