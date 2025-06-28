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Технологии и медиа ,  
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Власти решили снизить штрафы в законопроекте о платформенной экономике

Власти решили, сколько будут платить маркетплейсы, агрегаторы услуг и их участники за нарушения обсуждаемого сейчас закона о платформенной экономике. Штрафы будут меньше предлагаемых ранее и составят до 500 тыс. руб.
Дмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Штрафы для цифровых площадок в рамках обсуждаемого сейчас законопроекта о платформенной экономике было решено снизить, рассказал РБК представитель вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

  • За предоставление потребителю недостоверной или неполной информации о товаре и его продавце или услуге, а также ее исполнителе (например, в карточке товаров) штраф для юрлиц составит 50–100 тыс. руб. Такой штраф владелец платформы получит, например, если в карточке товара не указаны сведения о маркировке, сертификате соответствия, госрегистрации для БАД, лекарств, медизделий и др. чувствительных категорий товаров.
  • За отсутствие технической возможности размещения предусмотренной законом информации — 20–50 тыс. руб.
  • За нарушение порядка заключения или изменения договоров с партнерами — 100–400 тыс. руб.
  • За нарушения при снижении цен — 100–300 тыс. руб.
  • За нарушение доступа к личному кабинету — 100–500 тыс. руб.
  • За нарушения в поисковой выдаче — 100–400 тыс. руб.
  • За отсутствие возможности обмена юридически значимыми сообщениями и актами сверки — 50–100 тыс. руб.
  • За нарушения при работе с физлицами-исполнителями, являющимися партнерами и лично оказывающими услуги — 100–300 тыс. руб.

По всем перечисленным нарушениям также предусмотрены штрафы для должностных лиц (до 40 тыс. руб.). Кроме того, правительство уточнило случаи, когда ответственность несут продавцы. Это нарушение требований к размещению предложений (10–30 тыс. руб. — для индивидуальных предпринимателей и 30–70 тыс. руб. для юрлиц). При повторном нарушении штрафы вырастут до 30–50 тыс. руб. и 70–200 тыс. руб. соответственно.

Как пояснил представитель аппарата Григоренко, было решено дифференцировать штрафы по степени ответственности и возможным последствиям. Из проекта также убрали повышенные штрафы за повторные нарушения.

Власти утвердили финальные правки в законопроект о цифровых платформах
Технологии и медиа
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В предыдущей редакции законопроекта предлагалось установить штрафы для владельцев платформ от 100 тыс. до 500 тыс. руб. за несоблюдение требований закона и от 500 тыс. до 1 млн руб. — за нарушение требований по размещению предложений партнеров. При этом за повторное нарушение штрафы могли составить 1–2 млн руб. Но Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) назвала такие значения несоразмерными всем деяниям. АКИТ предлагала дифференцировать ответственность в зависимости от последствий нарушения. Представители интернет-площадок жаловались, что штрафы в таких размерах приведут к значительным издержкам с учетом потока заказов и регулярно появляющихся новых товаров.

Что такое законопроект о платформенной экономике

Ранее в правительстве разработали финальную версию законопроекта о платформенной экономике, который должен отрегулировать деятельность маркетплейсов, сервисов заказа еды, такси и платформ услуг. Правительственная комиссия должна рассмотреть документ 30 июня.

Законопроект устанавливает для платформ следующие требования:

  • продавцы на платформах будут обязаны идентифицироваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или госреестры;
  • платформы будут обязаны уведомить партнеров об ухудшении условий договоров за 45 дней и уведомлять о введении в отношении них санкций за три дня;
  • платформа должна уведомить партнеров о применении скидок за пять рабочих дней; продавцы должны дать на это добровольное согласие;
  • должна быть создана система досудебного разрешения споров между участниками платформы;
  • появится запрет на искажение сортировки товаров (если пользователь выбрал фильтр товаров по цене, платформам запрещено показывать более дорогие товары «выше» более дешевых из-за того, что их продвижение было оплачено); правительство получит право регулировать отображение цен в карточках товаров, чтобы пресечь практику скрытой рекламы банковских услуг через скидки;
  • платформы будут обязаны обеспечить связь покупателя с продавцом по вопросам возврата некачественных товаров; покупатель получит право вернуть товар через пункт выдачи заказов;
  • операторы платформ будут обязаны предоставлять информацию налоговым органам;
  • появится требование указывать информацию о маркировке товаров.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

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маркетплейс агрегатор законопроект штрафы
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