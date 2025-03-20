Глава X5 рассказала о «любви без иронии» к маркетплейсам

Традиционная розница «любит» маркетплейсы, но очень ждет закона о платформенной экономике, заявила глава X5 Екатерина Лобачева, — он должен устранить дисбаланс между регулированием офлайн- и онлайн-торговли

Фото: Андрей Любимов / РБК

Маркетплейсы будут догонять физическую розницу в продажах продуктов, но крупнейшие торговые сети ожидают адекватного регулирования для всех — как для физической розницы, так и для онлайн, рассказала в интервью РБК Екатерина Лобачева, президент Х5 (владеет сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик» и цифровыми сервисами Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставкой и «Много лосося»).

Сегменты онлайн- и офлайн-торговли к 2030-му продолжат взаимное проникновение друг в друга, считает Лобачева, так как для группы маркетплейс тоже является витриной и каналом продаж. Но полноценно выставлять свой магазин на маркетплейс в сети пока не готовы: «Тестируем на Wildberries, «Яндексе» и «Сбермаркете», потому что хватает существующих каналов продаж. Но, скорее всего, мы придем к тому, что все друг в друга каким-то образом проникнем», — предположила Лобачева.

В действующем основном для розницы законе «О торговле», по ее словам, прописана безумная забота о поставщике с точки зрения сроков и условий контрактов, возвратов и др., в то время как маркетплейсам соблюдать эти условия не нужно. Лобачева пожаловалась на демпинг, когда маркетплейс дает скидку покупателям за свой счет. «Это очень плохая практика, которая в развитых странах давно запрещена. Она перетаскивает трафик на маркетплейс, за счет чего там идет большой рост объемов, но сильно давит на себестоимость и прямые продажи самого производителя», — объясняет она. Это, в свою очередь, привязывает производителя к одному месту продаж, потому что покупатель понимает, что на такой площадке он сможет купить ту или иную вещь дешевле, и поэтому никогда не пойдет покупать ее в другой канал продаж, который так не инвестирует в цену.

«Маркетплейсы долгое время имели возможность хорошо расти. Когда бизнес растет, он не очень хочет создавать и соблюдать какие-то нормы и правила. Подростки же не очень любят мыть голову. Сейчас пришло время, когда рост уже есть, объем рынка тоже, пришло время причесаться и начать отвечать требованиям и по безопасности товаров, и по защите прав потребителя, и по соблюдению всех норм, которые государство само же предлагало с точки зрения маркировки и прослеживаемости».

По словам Лобачевой, в Х5 уважают маркетплейсы за их уникальность, но «с продажей еды ситуация другая». Еда требует других логистических цепочек, другого CAPEX и внимания к прохождению продукта от поставщика до потребителя, объясняет президент группы. И используемые модели маркетплейсов на рынке продуктов до сих пор не развиты в таких объемах, как у традиционной розницы. Но маркетплейсы все равно будут догонять сети в будущем, считает Лобачева. «Маркетплейсы — это наша любовь. Без иронии — они огромные молодцы, респект и уважение. У них есть очень много того, чего нет в нашей компании до сих пор и к чему мы стремимся: 100-процентный цифровой контакт с клиентом, 100% клиентов персонализировано, 100% клиентов заходят только с цифровых устройств, фактически бесконечная полка», — рассказала Лобачева.

Маркетплейсы и другие компании интернет-торговли активно продолжают захватывать долю всей розницы. Так, если год назад онлайн-торговля составляла 17,1% от всех розничных продаж в России, то по итогам 2024 на интернет приходилась уже пятая доля всех покупок (20,3%), следует из данных аналитической компании INFOLine.

В 2024 году мощным драйвером рынка интернет-торговли стал рост продаж в малых городах и населенных пунктах, где традиционная розница присутствует уже давно, объяснял гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Это в первую очередь проявилось там, где открылись пункты выдачи заказов двух крупнейших маркетплейсов Wildberries и Ozon, говорил он.

В целом, отечественный рынок онлайн-торговли по итогам прошедшего года вырос на 37%, до 11,3 трлн руб. Но темпы роста практически всех лидеров отрасли замедлились, следует из данных агентства. При этом в топ-10 компаний онлайн-торговли есть также и представители традиционной розницы, в частности DNS, группа «М.Видео-Эльдорадо» и «Вкусвилл». X5 Group, хотя ранее не состояла в десятке лидеров списка, в этом году поднялась сразу на шестое место рейтинга, показав наибольшие среди других лидеров топа темпы роста — 67%.