Власти утвердили финальные правки в законопроект о цифровых платформах

Власти завершили разработку законопроекта о регулировании цифровых платформ. В финальной версии скорректировали положения, касающиеся скидок, изменений условий договоров с партнерами и перенесли на год вступление положений в силу

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Минэкономразвития при участии Минпромторга и Минцифры под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко подготовили финальную версию законопроекта о платформенной экономике, который должен отрегулировать деятельность цифровых платформ. Правительственная комиссия должна рассмотреть документ 30 июня. Об этом РБК рассказал представитель аппарата Григоренко.

Речь идет о едином для всех цифровых платформ законопроекте, о подготовке которого стало известно в сентябре прошлого года. Документ устанавливает требования для маркетплейсов, агрегаторов услуг и других цифровых платформ:

обязательная идентификация продавцов через ЕСИА или госреестры;

прозрачность договорных условий с раскрытием порядка взаиморасчетов и санкций;

уведомление продавцов о введении в их отношении санкций за три дня;

добровольное согласие на скидки;

создание системы досудебного разрешения споров (жалоба рассматривается до 15 дней, при обоснованности — отмена решения за 48 часов);

запрет искажения пользовательской сортировки товаров; например, если пользователь выбрал фильтр товаров по цене, платформам запрещается показывать более дорогие товары «выше» более дешевых из-за того, что их продвижение было оплачено;

утверждение права покупателя на возврат товара через пункт выдачи заказов;

обязанность платформ обеспечивать связь покупателя с продавцом по вопросам возврата некачественных товаров;

обязательное информационное взаимодействие операторов платформ с налоговыми органами;

требование указывать информацию о маркировке товаров.

Что изменилось

По словам представителя аппарата Григоренко, финальная версия документа претерпела значительные изменения с учетом предложений бизнеса и общественности. Среди ключевых — обязанность платформ за 45 дней оповещать партнеров об изменениях в условиях договоров, которые приводят к ухудшению положения последних. Например, если будет увеличен размер комиссии интернет-платформы, снижено вознаграждение владельца пункта выдачи заказов, изменены условия приемки, хранения или возврата товаров продавцов.

Ранее предлагалось ограничить частоту изменений оферты одним разом в три месяца. По мнению бизнеса, это могло ограничить платформы в том, насколько быстро они могут реагировать на рыночные изменения, а это одно из главных преимуществ платформенных бизнес-моделей. «В связи с этим приняли решение вместо ограничения на частоту изменения существенных условий предусмотреть достаточный срок для адаптации партнеров», — указал представитель аппарата вице-премьера.

В законопроекте также предусмотрели право правительства ввести требования к отображению информации о цене в карточке товара. Сейчас отдельные маркетплейсы устанавливают скидки на товары и услуги, если покупатель оплачивает их картами банков, принадлежащих этим площадкам. И такие скидки отображаются как цена товара. «Такая практика может являться скрытым навязыванием банковских услуг, так как понуждает покупателя быстро и без идентификации оформить карту банка платформы», — отметил представитель аппарата Григоренко.

При этом из документа убрали обязанность платформ указывать в карточке товара информацию, что товар подлежит обязательному подтверждению соответствия сертификации и декларированию. Предполагается, что эту меру закрепят актом правительства, когда у платформ появится техническая возможность ее выполнять.

Из проекта также исключили норму, которая регулирует предоставление скидок за счет платформ, включая обязанность получать активное согласие на скидки. Сохранилась обязанность платформ раскрывать в договоре с партнером порядок предоставления любых скидок. Срок на уведомление партнера о применении скидки на товар за его счет был сокращен с 14 календарных до пяти рабочих дней, но запрет на «молчаливое согласие» на снижение цены был исключен. При этом, если партнер установил минимальную цену продажи своих товаров за свой счет, для применения скидок ниже этой цены потребуется «активное» согласие (нужно будет одобрить изменение минимальной цены в личном кабинете), отметил представитель аппарата вице-премьера.

Право партнера в любой момент отказаться от скидок за свой счет и установить запрет на участие в таких акциях сохраняется. И, если продавец отказывается от участия в акциях за его счет, площадка не имеет права понижать его в поисковой выдаче, ограничивать доступ к личному кабинету, снижать рейтинг самого продавца или его товаров, а также применять другие ограничения, которые могут нарушить интересы продавца.

Срок вступления закона в силу перенесен на год вперед, на 1 марта 2027 года.

Довольны ли участники рынка

Текущая редакция законопроекта во многом сбалансирована регулятором с точки зрения уже внесенных в нее поправок, учитывает позицию участников рынка и призвана ввести единые стандарты для отрасли, что должно позволить платформам и их партнерам работать в едином регуляторном пространстве, отметил представитель пресс-службы объединенной компании Wildberries&Russ. Комментируя изменение срока вступления закона в силу, он подчеркнул, что это позволит платформам и их партнерам «планомерно подготовиться к реализации всех требований».

Представитель Wildberries&Russ отметил, что часть заложенных в законопроект положений платформы уже исполняют. «Это касается и подхода к работе маркетплейсов с продавцами. Мы заранее уведомляем партнеров в случае, если вынуждены принять решение, которое потребует пересмотра партнером своих бизнес-процессов, и одновременно регулярно пересматриваем общий алгоритм работы и условия сотрудничества с партнерами в лучшую сторону», — говорит он.

Представитель «Яндекс Маркета» также отметил, что онлайн-торговля уже занимает значительную долю всего розничного рынка, поэтому для защиты интересов продавцов и покупателей необходимо ввести прозрачные правила регулирования деятельности площадок. По данным аналитической компании INFOLine, российский рынок онлайн-торговли в 2024 году вырос на 37%, до 11,3 трлн руб., что составляет более 20% всех розничных продаж в стране.

Законопроект в текущем виде поможет устранить неопределенность, заложив правовые основы для устойчивого роста платформенной экономики, согласны в Ассоциации цифровых платформ. По словам ее представителя, отсутствие четкого регулирования создавало правовые риски как для платформ, так и для исполнителей. «Документ впервые вводит в правовое поле понятие платформенной занятости, закрепляет гражданско-правовой характер отношений между исполнителями и платформами, а также фиксирует основные критерии и зону ответственности для всех участников рынка», — отметил он.

В начале года представители рынка физической розницы жаловались в ФАС на то, что маркетплейсы слишком сильно, до нерыночно низкого уровня, снижают стоимость товаров, в том числе за свой счет, из-за чего обычным магазинам сложно с ними конкурировать. Онлайн-платформы тогда настаивали, что этим обеспечивают продавцам спрос и не принуждают их к участию в распродажах.

При этом сейчас в «Яндекс Маркете» считают целесоообразным вернуть в законопроект пункт, ограничивающий инвестиции маркетплейсов в скидки. «Важно, чтобы такие меры учитывали рыночные механизмы и позволяли площадкам эффективно конкурировать, привлекая покупателей. Мы считаем, что регулирование должно опираться на мнение всех участников рынка и в случае выявления признаков, которые могут ограничивать конкуренцию, предусматривать соответствующие меры», — заявил представитель компании.

Представитель Ozon отказался от комментариев.