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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

Продавцы на маркетплейсах выступили против ограничения скидок

Продавцы Wildberries и Ozon в ходе опроса высказались против ограничения максимальных скидок на маркетплейсах. При этом треть указали, что механизмы их применения должны быть прозрачнее
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Продавцы Wildberries и Ozon выступили против любых инициатив по ограничению максимального размера скидки, которые маркетплейсы предоставляют покупателям за свой счет, свидетельствуют данные опроса, проведенного Ассоциацией участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) среди 1,5 тыс. продавцов этих площадок (РБК ознакомился с результатами).

Из опроса следует, что 98% сейлеров поддерживают скидки площадок, 99% выступают против их ограничения, хотя часть из них хотели бы большей гибкости в управлении скидками.

В целом осведомлены о скидках, которые маркетплейсы предоставляют покупателям, 96% респондентов. Они видят в скидках эффективный способ стимулирования продаж без дополнительных затрат со своей стороны, а также снижение зависимости от платных инструментов продвижения. 89% продавцов считают, что скидки маркетплейсов не мешают их ценовому позиционированию или продажам на других площадках. В то же время они подчеркнули важность иметь возможность корректировать исходную цену товара на маркетплейсе, чтобы итоговая цена для покупателя с учетом скидки маркетплейсов оставалась привлекательной.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Четверть опрошенных высказались за то, чтобы была возможность отказаться от применения скидки маркетплейсов в определенные периоды, например при высоком спросе, для большей гибкости в управлении ценами. Около 30% продавцов указали на необходимость повышения прозрачности правил применения скидок.

Ранее исследователи Центра доказательной экспертизы Института Гайдара также на основе опроса предпринимателей пришли к выводу, что наиболее комфортный размер скидки для продавцов, которую может установить маркетплейс, — 10%. По данным того исследования, продавцы в целом поддерживают законодательное регулирование скидок, даже при учете возможной ответной реакции маркетплейсов, в том числе в виде роста комиссий.

Центр предложил ввести регулирование скидок в нескольких сценариях — от мягкого к наиболее жесткому. Первый — введение обязательного предварительного уведомления продавцов и получение явного согласия на применение скидок. Второй — ограничение размера скидок на уровне 10% от цены товара. Если обе меры не будут эффективными, авторы исследования предлагали наиболее строгое регулирование — запрет на любые скидки маркетплейсом.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Участники рынка, комментируя результаты исследования центра, напоминали, что продавцы уже с апреля должны выразить свое явное согласие через личный кабинет и обозначить максимальную глубину скидки, чтобы их товары включали в распродажи. Представители Ozon и Wildberries тогда заявили, что скидки от маркетплейсов повышают лояльность и благосостояние потребителей, не снижая доходы продавцов, поэтому ограничения скидок могут вызвать социальную напряженность и замедлить развитие электронной коммерции.

АУРЭК также выступает против ограничения скидок маркетплейсов или их лимитирования. Поднятие самого вопроса о необходимости введения мер по ограничению скидок маркетплейсов представители ассоциации назвали попыткой искусственного сдерживания роста электронной коммерции за счет ухудшения положения продавцов и ограничения их возможностей. В АУРЭК считают, что вопрос о скидках должен регулироваться в рамках внутренних партнерских взаимоотношений с площадками. «Сейлеры поддерживают скидки маркетплейсов, но просят более прозрачных условий и гибкости. Например, скидка не должна зависеть от цены товара и вида поставок, но может зависеть от категории и «чистоты» истории покупательского опыта», — сообщили в ассоциации.

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Александр Ситюков Александр Ситюков
маркетплейс скидки регулирование
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