ФАС обратилась к Apple из-за препятствий бесконтактной оплате iPhone

ФАС усмотрела признаки нарушения антимонопольного законодательства в ограничениях Apple на бесконтактную оплату: невозможность добавить карты в России в Apple Pay или скачать из App Store приложения российских банков

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила компании Apple письмо с просьбой разъяснить лишение российских пользователей возможности проводить бесконтактные платежи в системе iOS, сообщается в телеграм-канале службы.

ФАС напомнила, что Apple удалила из своего магазина приложений App Store мобильные приложения российских банков и не разрешает устанавливать их другими путями.

«При этом система Apple Pay не позволяет привязывать российские банковские карты таких банков. Вместе с тем технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для системы Apple Pay. Это делает невозможным использование на устройствах Apple систем бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay и др. По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», — сообщает ФАС.

В марте 2022-го после начала введения санкций Запада против российских банков и ухода западных платежных систем из России Apple Pay прекратил поддержку российских карт платежных систем Mastercard и Visa, а затем и российской платежной системы «Мир». Кроме того, приложения подсанкционных банков (ВТБ, «Сбера», «Тинькофф» и других) исчезли из App Store.

Google Pay тогда тоже приостановила пилотный проект по подключению карт «Мир», Samsung Pay только в апреле этого года перестала поддерживать эти карты. Это произошло после включения оператора карт «Мир» — Национальной системы платежных карт (НСПК) — в санкционный список США.

Пользователи смартфонов на Android могут использовать для бесконтактных платежей приложение Mir Pay. Скачать его можно через сервисы RuStore и AppGallery от Huawei. Для тех, кто использует гаджеты от Apple, загрузка приложений из сторонних магазинов недоступна. Минцифры сообщало, что весной планирует внести в Госдуму законопроект, который обяжет Apple открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов.