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Российская компания опровергла предоставление хостинга сети Parler

Фото: Thiago Prudencio / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Thiago Prudencio / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ростовская компания DDoS-GUARD не предоставляет услуги хостинга социальной сети Parler, которую вместо Twitter активно используют сторонники президента США Дональда Трампа, сообщила РБК пресс-служба компании.

В компании также сообщили, что Parler встала на их защиту. Кроме того, как отметили в пресс-службе, Parler не нарушает правила использования DDoS-Guard и законодательство Соединенных Штатов. Предприятие не намерено препятствовать оказанию услуг клиентам, если они не нарушают законы стран, в которых зарегистрированы.

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«При получении решения суда или другого компетентного органа на ограничение действий той или иной организации мы действуем в соответствии с законодательством и политикой использования», — пояснили в компании. Там добавили, что не поддерживают незаконную деятельность, экстремизм, терроризм и радикальные организации, а также не придерживаются каких-либо политических движений.

19 января агентство Reuters со ссылкой на эксперта Рональда Гилметта сообщило, что Parler воспользовалась услугами DDoS-GUARD для защиты. Guardian писала, что речь идет о компании из Ростова-на-Дону, которую основали граждане России Алексей Лихачев и Евгений Марченко.

Социальная сеть Parler стала популярной среди сторонников Трампа, после того как Twitter удалил аккаунт главы государства, после чего начал массово удалять аккаунты других пользователей, поддерживающих американского президента. Ее хостинг осуществляла Amazon, она фактически блокировала доступ к соцсети после прорыва сторонников Трампа в Капитолий 6 января

Затем соцсеть удалили из своих онлайн-магазинов Apple, Google и Amazon. Формальным поводом стал отказ Parler блокировать страницы пользователей, призывающих к насилию. 12 января соцсеть подала в суд на Amazon из-за удаления приложения из онлайн-магазина.

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