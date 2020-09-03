Рекламные доходы издателей во втором квартале рухнули почти на 63%

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Расходы на рекламу в апреле—июне 2020 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22%, до 90–91 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), опубликованных в четверг, 3 сентября.

На второй квартал этого года пришелся пик пандемии коронавируса, этот период оказался самым плохим за последние десять лет, констатировал вице-президент АКАР Сергей Веселов. С учетом относительно успешного первого квартала всего за первое полугодие 2020-го рекламодатели снизили свои затраты на продвижение на 9%, до 205–207 млрд руб.

Сильнее всего ожидаемо пострадали издатели периодики — их рекламные доходы снизились в апреле—июне на 62,5%, до 1,5 млрд руб. У радиовещателей падение общих рекламных сборов составило 58%, до 1,7 млрд руб., телевещатели потеряли почти 22%, их рекламная выручка составила лишь 30,9–31,4 млрд руб.

Впервые с 2009 года снизились расходы на интернет-рекламу: во втором квартале этого года они упали почти на 9%, до 53 млрд руб.