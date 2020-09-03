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Технологии и медиа ,  
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Рекламные доходы издателей во втором квартале рухнули почти на 63%

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Расходы на рекламу в апреле—июне 2020 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22%, до 90–91 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), опубликованных в четверг, 3 сентября.

На второй квартал этого года пришелся пик пандемии коронавируса, этот период оказался самым плохим за последние десять лет, констатировал вице-президент АКАР Сергей Веселов. С учетом относительно успешного первого квартала всего за первое полугодие 2020-го рекламодатели снизили свои затраты на продвижение на 9%, до 205–207 млрд руб.

Рекламная выручка «Газпром-Медиа» во втором квартале упала на 19%
Технологии и медиа
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Сильнее всего ожидаемо пострадали издатели периодики — их рекламные доходы снизились в апреле—июне на 62,5%, до 1,5 млрд руб. У радиовещателей падение общих рекламных сборов составило 58%, до 1,7 млрд руб., телевещатели потеряли почти 22%, их рекламная выручка составила лишь 30,9–31,4 млрд руб.

Впервые с 2009 года снизились расходы на интернет-рекламу: во втором квартале этого года они упали почти на 9%, до 53 млрд руб.

Впервые в этом году АКАР раскрыла доходы сегмента Out of home (включает наружную рекламу, рекламу в кинотеатрах, внутри помещений, на транспорте и т.п.), — в первом квартале эксперты ассоциации не смогли прийти к единому мнению и дать достоверную оценку. В январе—июне 2020 года выручка сегмента составила 14,5–14,9 млрд руб., что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об отрицательной динамике рекламной выручки уже отчитались ключевые игроки. Рекламные доходы «Газпром-Медиа», большую часть которых составляет телереклама, в апреле—июне 2020 года снизились почти на 19%, до 13,7 млрд руб. Рекламные сборы Mail.ru Group и «Яндекса» снизились соответственно на 5,2%, до 7,98 млрд руб., и на 15%, до 29,1 млрд руб.

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Эксперты спрогнозировали самое слабое за 20 лет падение рекламного рынка
Технологии и медиа
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Несмотря на существенное снижение доходов во втором квартале, к концу года падение рекламного рынка не превысит 5%, прогнозируют аналитики входящего в Publicis Groupe сетевого агентства Zenith. Это падение будет самым незначительным за последние 20 лет, предполагают в Zenith. Отрицательную динамику российский рекламный рынок показывал дважды: в 2009 году (после мирового финансового кризиса осени 2008-го) и в 2015-м (после резкой девальвации рубля в декабре 2014-го). В 2009-м рекламодатели снизили свои расходы на 28%, в 2015-м — на 8%.

Теги: реклама, АКАР, доходы, коронавирус, кризис
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