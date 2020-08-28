Рекламная выручка «Газпром-Медиа» во втором квартале упала на 19%

Доходы от рекламы холдинга «Газпром-Медиа» во втором квартале, на который пришелся пик пандемии коронавируса, упали почти на 19%. У «Яндекса» рекламная выручка снизилась в этот период на 15%, у Mail.ru Group — лишь на 5%

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Рекламные доходы «Газпром-Медиа» в апреле—июне 2020 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,9%, до 13,7 млрд руб., следует из опубликованной отчетности Газпромбанка, владельца медиахолдинга.

Среди основных активов «Газпром-Медиа» — телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», ТВ3, «Пятница», ТНТ4, «Супер», «2х2». На телерекламу приходится большая часть рекламной выручки всего холдинга. К примеру, по итогам 2016 года из 60,9 млрд руб. всех рекламных сборов 50,2 млрд обеспечили именно телеканалы. Таким образом, отчетность «Газпром-Медиа» дает представление, как российское ТВ пережило второй квартал этого года, на который пришелся пик пандемии коронавируса.

Ассоциация коммуникационных агентств России свою оценку расходов на рекламу во втором квартале этого года еще не называла. Известны лишь рекламные доходы двух крупнейших российских интернет-компаний. У «Яндекса» рекламные сборы в апреле-июне упали на 15%, до 29,1 млрд руб., у Mail.ru Group — только на на 5,2%, до 7,98 млрд руб.

РБК направил запрос в пресс-службы «Газпром-Медиа» и Национального рекламного альянса, который продает рекламу практически на всем российском ТВ, в том числе на каналах «Газпром-Медиа».