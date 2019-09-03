Huawei обвинила власти США в кибератаках и запугивании сотрудников

По утверждениям китайской корпорации, Вашингтон привлекает спецслужбы к тому, чтобы «создать препятствия нормальной деловой деятельности компании», и подстрекает бывших и нынешних сотрудников вредить ей

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Китайская Huawei обвинила власти США в запугивании своих сотрудников силами правоохранительных органов и Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает Bloomberg.

«Правительство США использовало все имеющиеся в его распоряжении инструменты, включая судебные и административные органы, а также множество других недобросовестных средств, чтобы нарушить нормальную деловую деятельность Huawei и ее партнеров», — говорится в сообщении корпорации, которое цитирует агентство.

В частности, уточнили в компании, американские власти поручили правоохранительным органам «запугивать, угрожать, принуждать и подстрекать как нынешних, так и бывших сотрудников Huawei выступать против компании и работать на них».

Также, утверждают в компании, Вашингтон имеет отношение к организации кибератак на серверы Huawei, чтобы проникнуть в ее внутреннюю систему. Также американские власти якобы вступали в сговор с компаниями, у которых с Huawei есть какие-либо конфликты.