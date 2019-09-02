Трамп назвал главных противников США

Президент США Дональд Трамп назвал фейковые СМИ главным врагом Вашингтона.

«Хорошая новость заключается в том, что мы выигрываем. Наши настоящие оппоненты не демократы и сокращающееся число республиканцев, которые сбились с пути и остались позади. Наши главные противники — фейковые СМИ. За всю историю нашей страны они еще никогда не были такими плохими!» — написал Трамп в своем Twitter.

По его словам, фейковые СМИ не проводят проверку фактов и не ссылаются на источники. «Они берут хорошие новости и делают их плохими», — отметил американский президент.

Лидер США ранее раскритиковал главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла за неэффективную монетарную политику, назвав его и председателя КНР Си Цзиньпина главным врагами США.