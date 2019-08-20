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АЛРОСА ₽110 (+55,61%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
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Бизнес ,  
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Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании
Жэнь Чжэнфэй посоветовал недозагруженным работникам сконцентрироваться на новых проектах компании, иначе они потеряют свои рабочие места

Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью. Об этом сообщает Bloomberg.

В своем обращении глава компании посоветовал недозагруженным работникам войти в «группы спецназначения», которые будут изучать новые проекты. Некоторые сотрудники Huawei, которые не смогут найти свою нишу, столкнутся с сокращением зарплаты каждые три месяца и окажутся перед угрозой лишиться работы, заявил Жэнь Чжэнфэй.

Тем не менее основатель китайского технологического гиганта выразил уверенность, что его компания будет процветать, а американские экспортные ограничения не нанесут ей значительного урона. Huawei, отметил он, может обойтись без сотрудничества с американскими компаниями.

«Вне зависимости от того, расширяется ли черный список или нет, это не окажет существенного влияния на бизнес Huawei. Мы сможем преуспеть и не полагаясь на американские компании», — заявил бизнесмен в интервью Associated Press.

По его словам, ограничения бьют лишь по американским компаниям, продающим чипы и другие компоненты для устройств Huawei. Более того, благодаря принимаемым американскими властями мерам, компания отказалась от неважных для себя американских продуктов. Однако Жэнь Чжэнфэй добавил, что в будущем Huawei хотела бы и дальше закупать компоненты в США, потому что только так можно «внести свой вклад в общее процветание общества».

Бизнес
США согласились продлить лицензию Huawei еще на 90 дней

В середине мая США ввели режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз. Huawei попала в черный список как компания, представляющая угрозу национальной безопасности. Власти США выдали ей временную генеральную лицензию на 90 дней, после этого срока компания должна была уйти с американского рынка. Однако 19 августа Вашингтон решил продлить лицензию еще на 90 дней.

Автор: Анна Трунина
Теги: Huawei
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