Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании

Жэнь Чжэнфэй посоветовал недозагруженным работникам сконцентрироваться на новых проектах компании, иначе они потеряют свои рабочие места

Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью. Об этом сообщает Bloomberg.

В своем обращении глава компании посоветовал недозагруженным работникам войти в «группы спецназначения», которые будут изучать новые проекты. Некоторые сотрудники Huawei, которые не смогут найти свою нишу, столкнутся с сокращением зарплаты каждые три месяца и окажутся перед угрозой лишиться работы, заявил Жэнь Чжэнфэй.

Тем не менее основатель китайского технологического гиганта выразил уверенность, что его компания будет процветать, а американские экспортные ограничения не нанесут ей значительного урона. Huawei, отметил он, может обойтись без сотрудничества с американскими компаниями.

«Вне зависимости от того, расширяется ли черный список или нет, это не окажет существенного влияния на бизнес Huawei. Мы сможем преуспеть и не полагаясь на американские компании», — заявил бизнесмен в интервью Associated Press.

По его словам, ограничения бьют лишь по американским компаниям, продающим чипы и другие компоненты для устройств Huawei. Более того, благодаря принимаемым американскими властями мерам, компания отказалась от неважных для себя американских продуктов. Однако Жэнь Чжэнфэй добавил, что в будущем Huawei хотела бы и дальше закупать компоненты в США, потому что только так можно «внести свой вклад в общее процветание общества».