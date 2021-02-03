СОГАЗ получил бывший пакет Абрамовича в «Первом канале»

Владельцем 20% «Первого канала», от которых прошлой осенью отказался банк ВТБ, стал, как выяснил РБК, СОГАЗ. Страховщик останется совладельцем вещателя и после того, как часть акций «Первого канала» перейдет ВТБ

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Председатель правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов выдвинут в кандидаты в совет директоров «Первого канала», следует из распоряжения правительства № 202-р от 30 января 2021 года. Помимо Устинова в списке фигурируют четыре федеральных чиновника, три топ-менеджера ВТБ и гендиректор канала Константин Эрнст.

Появление в этом списке руководителя СОГАЗа обусловлено тем, что страховщик является акционером «Первого канала», рассказали РБК три источника на рынке. По их словам, доля СОГАЗа в «Первом канале» на данный момент составляет 20%.

Государство сейчас контролирует 51% «Первого канала», но в соответствии с декабрьским указом президента Владимира Путина эта доля должна снизиться до 34%. Для этого будет увеличен уставный капитал вещателя, который сейчас составляет 10 млн руб. Участие в докапитализации не исключает ВТБ, именно этим банк объяснил появление своих топ-менеджеров в списке кандидатов в совет директоров «Первого канала».

20-процентный пакет в «Первом канале» с лета 2018 года принадлежал Роману Абрамовичу, весной 2019-го его приобрел ВТБ. Осенью 2020 года банк объявил, что перестал быть владельцем 20% «Первого канала», не уточнив, кому перешел пакет. Тогда источники РБК говорили, что 20% вновь вернулись к Абрамовичу. Теперь этот пакет у СОГАЗа, утверждают сейчас собеседники РБК, не уточняя дату, когда изменился состав акционеров вещателя.