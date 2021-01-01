Хакеры получили доступ к исходному коду ряда программ Microsoft

Они смогли проникнуть во внутренние сети IT-гиганта с помощью взлома их поставщика — компании SolarWinds. В Microsoft подчеркнули, что данные клиентов не попали в руки хакеров, они не могли вносить изменения в исходный код

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Хакеры, стоящие за масштабной кибератакой на правительственные и корпоративные сети США, получили доступ к исходному коду и внутренним системам корпорации Microsoft. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу IT-гиганта.

Компания подтвердила, что загрузила программное обеспечение от своего поставщика SolarWinds. Это ПО было заражено вредоносным кодом. Таким образом киберпреступники получили доступ к внутренним сетям Microsoft.

«Мы обнаружили необычную активность некоторых внутренних учетных записей и после проверки обнаружили, что одна учетная запись использовалась для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях», — заявили в корпорации.

В Microsoft подчеркнули, что злоумышленники, завладевшие учетной записью, могли просматривать исходный код, но не могли вносить в него изменения. При этом в компании не уточнили, какие именно их продукты пострадали от хакерской атаки. «Мы не нашли доказательств доступа к производственным услугам или данным клиентов и никаких свидетельств, что наши системы использовались для атак на других», — заявили в компании.