Российские музыканты выбыли из хит-парадов постсоветских стран

Количество песен российских музыкантов, которые входят в топ-10 самых популярных в Apple Music, за год сократилось почти во всех постсоветских странах, кроме Армении. Казахстан и Украина переключились на местных исполнителей

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Количество композиций российских исполнителей, которые входят в рейтинг наиболее популярных песен среди жителей бывших республик СССР, за год сократилось практически во всех таких странах. Это следует из проведенного РБК анализа статистики сервиса Apple Music, ежесуточно формирующего топ-100 самых популярных композиций по странам мира. Аналогичный топ не представлен только для Грузии (в пресс-службе Apple не объясняют, почему хит-парад именно для этой страны отсутствует).

Как считали В декабре прошлого года РБК на основе статистики Apple Music анализировал хит-парады наиболее популярных композиций в рамках спецпроекта «30 лет без СССР». Тогда были изучены рейтинги десяти наиболее популярных композиций для каждой постсоветской страны (кроме Грузии) по данным на 2 декабря 2021 года. Акцент был сделан на том, песни каких зарубежных музыкантов являются наиболее популярными на территориях бывшего Советского Союза. На основе данных Apple Music анализировались предпочтения аудитории Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Молдавии, Украины, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. 1 декабря 2022 года РБК провел аналогичные подсчеты и сопоставил данные со статистикой годовой давности. По данным исследовательской компании MIDiA Research, которая специализируется на анализе глобальной индустрии развлечений, Apple Music по результатам 2021 года являлся вторым в мире музыкальным стриминговым сервисом с аудиторией 78 млн пользователей. Лидером рынка выступает Spotify, подписку на который оформило 160 млн человек. Для сравнения: активной аудиторией «Яндекс.Музыки», по статистике MIDiA Research, являются 10,5 млн человек. Стриминг Spotify также составляет свои рейтинги — топ-50 по ряду стран, однако для значительной части постсоветских государств, среди которых Таджикистан, Туркмения и Киргизия, такой хит-парад не представлен. Кроме того, с марта 2022 года этот сервис приостановил работу в России.

Как за год изменились хит-парады постсоветских стран

Год назад, в декабре 2021 года, композиции российских исполнителей были востребованы практически во всех постсоветских странах. Активнее всего представителей российской эстрады, помимо самой России, слушали в Молдавии и на Украине (там им принадлежало по девять строчек рейтинга из десяти). При этом наименее популярными российские музыканты были в Литве, жители которой предпочитали британцев Adele, Элтона Джона и Эда Ширана. В топ-10 этой страны удалось попасть только Люсе Чеботиной и дуэту «Мумий Тролля» и Дани Милохина.

Наиболее существенные изменения за год произошли в предпочтениях украинских пользователей. Если год назад практически весь топ-10 для этой страны был представлен российскими музыкантами и лишь девятое место занимал украинец Иван Дорн, то сейчас единственной российской певицей, попавшей в рейтинг, стала Instasamka с песней «За деньги да». Шесть строчек из десяти занимают украинские исполнители, еще две — американцы Lady Gaga и Eminem.

Повлиять на столь сильные изменения в хит-параде мог вступивший с 7 октября в силу запрет на публичное исполнение российской музыки на Украине. По закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора» в стране нельзя транслировать в общественных местах фонограммы, видео и музыкальные клипы российских артистов. Воспроизведение песен и гастроли россиян разрешаются лишь в том случае, если музыкант с гражданством России публично высказался против военных действий на Украине.

Серьезные изменения произошли в рейтинге Apple Music в Казахстане. Если в декабре 2021 года семь песен из топ-10 были исполнены либо российскими музыкантами, либо их дуэтами с казахстанскими исполнителями, то сейчас единственной российской певицей в рейтинге является Instasamka, занимающая девятое место. При этом в хит-параде увеличилось количество собственно казахстанский музыкантов: сейчас им принадлежат четыре позиции, а возглавляет чарт казахстанская певица Dequine.

Ни одного российского музыканта не оказалось в хит-парадах Киргизии и Литвы. Год назад киргизский рейтинг включал в себя шесть российских песен, сейчас же шесть из десяти композиций принадлежат авторству местных музыкантов, еще две — казахстанских. Жители Литвы, где российские песни и раньше не пользовались популярностью, активнее всего слушают англоязычную музыку. Практически весь топ-10 состоит из американских, британских и канадских артистов. Исключения составляют литовский дуэт Remis Retro и Yva (второе место) и литовская поп-певица Jessica Shy (восьмое место).

Практически перестали слушать российскую музыку жители Азербайджана. У аудитории этой страны рейтинг наиболее популярных композиций возглавляют американский рэпер Eminem, дуэт исполнителей из Великобритании и Германии Sam Smith и Kim Petras и британский певец Tom Odell. Лишь до пятого места дошел российско-украинский дуэт Jony and Anna Asti и до седьмого — российский дуэт Miyagi & Эндшпиль. При этом год назад российские музыканты Jony & HammAli с песней «Наверно, ты меня не помнишь» были лидерами топ-10 в Азербайджане.

Активнее всего песни российских исполнителей слушают в Молдавии и Латвии: в рейтингах этих стран авторству российских музыкантов принадлежат по шесть из десяти позиций, включая российско-украинский дуэт Jony and Anna Asti.

Где стали слушать больше российской музыки Единственной постсоветской страной, в которой за год присутствие российских артистов в хит-параде не сократилось, а увеличилось, стала Армения: сейчас четыре из десяти наиболее популярных в этой стране композиций исполнены российскими музыкантами, тогда как годом ранее в топ-10 входило лишь три такие песни.

Главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов связывает изменения в хит-парадах и музыкальных предпочтениях жителей постсоветских стран с текущей геополитической обстановкой и напрямую со спецоперацией на Украине. «Очень сильно изменились идеологические шаблоны, — объясняет Сафронов. — Русское культурное пространство формировалось столетиями, оно очень устойчиво и богато, но в последние десятилетия поддерживалось совсем не так, как это было в советское время. Деньги сейчас есть, но эффективно они используются не всегда, а культурные связи намеренно разрываются».

Кроме того, сами по себе музыкальные рейтинги, по мнению главы InterMedia, отражают весьма «условное понятие популярности». Например, если местному радио «сверху не рекомендовано ставить определенную группу песен», то их логичным образом не будет и в хит-парадах. Что касается чартов, составляемых интернет-платформами, здесь, по мнению Сафронова, вопросов еще больше, поскольку тот же Apple Music свою методологию формирования музыкальных топов не раскрывает.