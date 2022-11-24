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Литва включила певицу Светлану Лободу в список нежелательных лиц

Решение было принято после консультаций с украинскими партнерами, отметили в литовском МИДе. Министр культуры Литвы указал, что позиция Лободы по отношению к действиям России на Украине «непонятна»
Светлана Лобода
Светлана Лобода (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Украинская певица и телеведущая Светлана Лобода включена Литвой в список нежелательных в стране лиц, сообщила пресс-секретарь главы МИД Литвы Паулина Левицкайте.

«После консультации с нашими украинскими партнерами мы добавляем певицу в список персон нон грата», — заявила она.

Вопрос со статусом Лободы в Литве встал на повестку дня после репортажа LRT, в котором рассказывалось о намечаемых гастролях Лободы в нескольких городах балтийской республики. Певица является гражданкой Украины, в настоящее время проживает в Латвии, поэтому в отличие от российских артистов на нее не распространяются автоматические запреты на въезд в республику. «Я обожаю страны Балтии. Рига, где я сейчас живу, — это мое абсолютное место силы, настолько мне тут хорошо и комфортно», — говорила Лобода.

В свою очередь, министр культуры Литвы Симонас Кайрис отметил, что позиция Лободы по отношению к действиям России на Украине «непонятна». Министр подчеркнул, что в Латвии организаторы некоторых мероприятий сами отменили выступления Лободы, и призвал представителей шоу-бизнеса в Литве последовать примеру коллег.

39-летняя певица, долгое время проживавшая на территории России, после начала спецоперации осудила действия Москвы и покинула страну. До этого она рассказывала, что купила «домик в Европе», куда перевезла свою семью. По данным «Пятого канала», у Лободы также есть гражданство Мальты.

В сентябре артистка в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана иноагентом) рассказала, что больше не приедет в российские города с концертами даже за «атомные» деньги.

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Литва концерты Военная операция на Украине певица
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