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Война санкций ,  
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На Украине вступил в силу запрет на российскую музыку

На Украине вступил в силу запрет на российскую музыку в публичном пространстве
Теперь запрещается воспроизведение фонограмм, видео и музыкальных клипов российских артистов в общественных местах, а также гастроли российских исполнителей
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

На Украине с 7 октября вступил в силу запрет на публичное исполнение российской музыки, следует из принятого Верховной радой закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора».

Теперь фонограммы, видео и музыкальные клипы российских артистов нельзя транслировать в общественных местах. Запрещены и гастроли исполнителей из России. Воспроизведение песен и гастроли на Украине разрешаются лишь в том случае, если артист с гражданством России публично высказался против военных действий на Украине.

Кроме того, комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики напомнил, что с 7 октября запрещается «акустическое насилие» в пассажирском транспорте. Водители и пассажиры автобусов и микроавтобусов теперь не смогут слушать в салоне музыку (можно только в наушниках). Запрет распространяется как на городской транспорт, так и на пригородные, междугородние и международные маршруты. В такси можно включать музыку в салоне с согласия всех пассажиров.

В конце мая депутаты от президентской партии «Слуга народа» внесли в парламент законопроект, запрещающий публичное исполнение российской музыки, а также гастроли российских исполнителей. Они предложили запретить воспроизведение фонограмм, видео и музыкальных клипов, которые «содержат зафиксированное исполнение музыкального недраматического произведения с текстом, осуществленное певцом (певицей), который есть или был в любой период после 1991 года гражданином [России]».

В середине июня украинские депутаты одобрили запрет на российскую музыку в украинских медиа и общественных местах.

В конце марта Министерство культуры и информационной политики подготовило санкционный список российских исполнителей, актеров, режиссеров и журналистов, в который вошли в том числе Николай Басков, Дима Билан, Олег Газманов, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и Тимати (Тимур Юнусов), Владимир Машков, Марат Башаров, Никита Михалков.

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В конце сентября Минкультуры внесло в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны, российскую певицу Анну Семенович.

В начале октября в санкционный перечень попали артисты, имеющие украинское гражданство: Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак.

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Елена Чернышова
Украина запрет музыка
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