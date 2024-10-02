Приложение Rutube пропало из Google Play

В пресс-службе Rutube пропажу приложения в Google Play объяснили с «путаницей в американских санкциях» — приложение Rutube стало доступно только в США

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Приложение Rutube пропало из магазина приложений для Android Google Play, убедился корреспондент РБК. В настоящее время по запросу «Rutube» поиск выдает приложение «Студия Rutube», VK Video и YouTube.

«В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения строгих санкций приложение Rutube стало доступно только в США! Американцы уже активно изучают искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей, а россияне удивляются, что их национальный видеохостинг внезапно стал «голливудским эксклюзивом», — объяснили пропажу приложения из Google Play в пресс-службе Rutube.

Ранее в июне приложение заблокировал App Store. В Rutube связали удаление приложения с «санкциями со стороны американской компании, в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение». После начала военной операции на Украине Apple обязала Rutube скрыть материалы российских государственных СМИ в iOS-приложении. Это произошло через несколько месяцев, после того как YouTube (принадлежит Google) начал блокировать аккаунты российских СМИ, журналистов и блогеров. В итоге приложение долгое время оставалось доступным только на территории России.

С начала августа в России наблюдаются проблемы с работой YouTube. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснял падение скорости загрузки видео проблемами с хранением данных в российских дата-центрах. В конце августа в Rutube сообщили, что из-за роста числа пользователей сервис увеличил мощности на 30%. В компании отметили, что к концу года планируют увеличение еще в два раза.