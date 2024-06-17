App Store заблокировал приложение RuTube
Из App Store исчезло приложение российского видеохостинга RuTube. Сервис сообщил о «временной блокировке».
«Наше приложение временно заблокировано в App Store, мы работаем над решением этого вопроса. Все остальное работает в штатном режиме», — говорится в публикации RuTube в телеграм-канале.
RuTube входит в холдинг «Газпром-Медиа».
15 августа 2022 года Apple обязало RuTube скрыть материалы российских государственных СМИ в iOS-приложении. Это произошло через несколько месяцев после того, как YouTube (принадлежит Google) начал блокировать аккаунты российских СМИ, журналистов и блогеров. Впоследствии многие из них перешли на RuTube.
Apple дала на решение проблемы две недели, предложив либо удалить state-sponsored контент, либо сделать приложение доступным только для пользователей из России. Компания пригрозила в противном случае удалить приложение. На следующий день RuTube оставил возможность скачивать свое приложение для iOS только в России.
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