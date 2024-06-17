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Технологии и медиа ,  
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App Store заблокировал приложение RuTube

RuTube сообщил, что приложение в App Store временно заблокировано, сервис работает над решением вопроса. В 2022 году хостинг разрешил скачивать приложение только пользователям из России после требования Apple скрыть контент госСМИ

Из App Store исчезло приложение российского видеохостинга RuTube. Сервис сообщил о «временной блокировке».

«Наше приложение временно заблокировано в App Store, мы работаем над решением этого вопроса. Все остальное работает в штатном режиме», — говорится в публикации RuTube в телеграм-канале.

RuTube входит в холдинг «Газпром-Медиа».

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Фото:Hideki Yoshihara / AFLO / Global Look Press

15 августа 2022 года Apple обязало RuTube скрыть материалы российских государственных СМИ в iOS-приложении. Это произошло через несколько месяцев после того, как YouTube (принадлежит Google) начал блокировать аккаунты российских СМИ, журналистов и блогеров. Впоследствии многие из них перешли на RuTube.

Apple дала на решение проблемы две недели, предложив либо удалить state-sponsored контент, либо сделать приложение доступным только для пользователей из России. Компания пригрозила в противном случае удалить приложение. На следующий день RuTube оставил возможность скачивать свое приложение для iOS только в России.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Rutube App Store Apple приложение

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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