App Store заблокировал приложение RuTube

RuTube сообщил, что приложение в App Store временно заблокировано, сервис работает над решением вопроса. В 2022 году хостинг разрешил скачивать приложение только пользователям из России после требования Apple скрыть контент госСМИ

Из App Store исчезло приложение российского видеохостинга RuTube. Сервис сообщил о «временной блокировке».

«Наше приложение временно заблокировано в App Store, мы работаем над решением этого вопроса. Все остальное работает в штатном режиме», — говорится в публикации RuTube в телеграм-канале.

RuTube входит в холдинг «Газпром-Медиа».

15 августа 2022 года Apple обязало RuTube скрыть материалы российских государственных СМИ в iOS-приложении. Это произошло через несколько месяцев после того, как YouTube (принадлежит Google) начал блокировать аккаунты российских СМИ, журналистов и блогеров. Впоследствии многие из них перешли на RuTube.

Apple дала на решение проблемы две недели, предложив либо удалить state-sponsored контент, либо сделать приложение доступным только для пользователей из России. Компания пригрозила в противном случае удалить приложение. На следующий день RuTube оставил возможность скачивать свое приложение для iOS только в России.