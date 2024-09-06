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Технологии и медиа ,  
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Rutube сообщил о крупнейшей за два года DDoS-атаке

Почти треть жалоб идет из Москвы, следует из данных «Сбой.рф». В Rutube заявили, что прикладывают все усилия для ликвидации атаки
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Видеохостинг Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года, говорится в телеграм-канале платформы.

«В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», — отмечается в сообщении сервиса.

На проблемы в работе Rutube ранее пожаловались пользователи. Вечером 6 сентября, по данным «Сбой.рф», поступило свыше 1,9 тыс. сообщений о проблемах с доступом к сервису, почти треть жалоб (27%) — из Москвы, 8% — из Петербурга. О сбое сообщают и пользователи из других регионов. Десятки жалоб на сбои у Rutube также фиксируют порталы Downdetector и Downradar.

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В конце июля с крупнейшей в своей истории DDoS-атакой столкнулся Сбербанк, об этом в начале сентября рассказывал заместитель главы кредитной организации Станислав Кузнецов. По его словам, атака длилась 13 часов, в ней участвовали «несколько сторонних бот-сетей», состоящих  более чем из 62 тыс. устройств. В конце июля о DDoS-атаке на российскую банковскую систему рассказывал банк ВТБ. Она велась из-за рубежа и затронула сам ВТБ, а также Росбанк, Альфа-банк и Газпромбанк.

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