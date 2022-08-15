Apple обязала Rutube скрыть контент государственных СМИ в приложении

Apple потребовала от Rutube скрыть контент российских госСМИ или сделать приложение доступным только для российских пользователей. Если видеохостинг в течение двух недель не выполнит требование, приложение удалят из App Store

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Американская компания Apple потребовала от Rutube скрыть материалы российских государственных СМИ в iOS-приложении, сообщили РБК в пресс-службе видеохостинга.

В Apple предложили два способа решения проблемы. Первый — это удалить контент state-sponsored media, а второй — сделать приложение доступным только для российских пользователей.

На внесение изменений Apple дала две недели, в противном случае она удалит приложение из магазина. Команда Rutube уже ограничила доступ к приложению для пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Белоруссии. «На такой шаг разработчики вынуждены идти, чтобы дать пользователям новый функционал, который они ждут», — пояснили в компании.

Устанавливать же ограничения на распространение российских СМИ в ней не планируют, поскольку это «нарушает права русскоязычного населения».

На Rutube, в частности, представлены СМИ, журналисты и блогеры, которые заблокированы на YouTube, напомнили в пресс-службе видеохостинга. Среди них — «Первый канал», «Россия 1», НТВ, RT, Владимир Соловьев и другие.

Блокировку каналов российских медиа YouTube начал в марте на фоне событий на Украине. Видеохостинг также приостановил все способы монетизации на своей платформе в России.

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В Роскомнадзоре действия администрации видеохостинга назвали цензурой и потребовали прекратить «дискриминацию» и обеспечить свободный доступ к российских СМИ. В конце июля Федеральная антимонопольная служба установила, что «правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube, являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми». В связи с этим ведомство выписало Google (владеет YouTube) оборотный штраф в размере 2 млрд руб.