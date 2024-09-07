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Технологии и медиа ,  
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Работу Rutube восстановили после мощной DDoS-атаки

Работа видеохостинга Rutube полностью восстановлена, сообщила пресс-служба платформы в телеграм-канале.

«Мы работаем в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Пользователи сообщили о проблемах с доступом к видеохостингу вечером 6 сентября. По данным сервиса «Сбой.рф», поступило свыше 1,9 тыс. жалоб на работу Rutube, почти треть из них (28%) — из Москвы, еще 9% — из Петербурга. Пик неполадок пришелся примерно на 19:15 мск.

В пресс-службе онлайн-сервиса позднее сообщили, что столкнулись с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года.

Rutube сообщил о крупнейшей за два года DDoS-атаке
Технологии и медиа
Фото:Роман Пименов / ТАСС

С начала августа в России наблюдаются проблемы с работой другого видеохостинга — YouTube. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснял падение скорости загрузки видео проблемами с хранением данных в российских дата-центрах.

В конце августа в Rutube сообщили, что из-за роста числа пользователей сервис увеличил мощности на 30%. В компании отметили, что к концу года планируют увеличение еще в два раза.

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Rutube DDoS-атака хакеры сбой видео
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