Глава Приморья призвал отказаться от праздников на фоне мобилизации

«Не время широко праздновать», — заявил губернатор Кожемяко. Он отметил, что людям, чьи близкие попали под мобилизацию, сейчас не до развлечений. Однако спортивные и патриотические мероприятия организовывать можно, сказал чиновник

День тигра-2019 (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал не проводить широкие празднества в регионе на фоне объявления в России частичной мобилизации, говорится на сайте краевого правительства.

Глава Приморья заявил, что торжественные мероприятия проводить можно, но «скромно и достойно». Кожемяко отметил, что не стоит отказываться от спортивных и патриотических праздников, но «увеселительные» мероприятия сейчас неуместны.

«Не нужно пышных фейерверков, салютов, концертов на площадях. Людям повестки выдали. Для тех, у кого сын или муж пойдет служить, время сейчас очень тяжелое. <...> В муниципалитетах по 50, 100, 150 людей, а где-то и больше получили повестки. Радость не коснется этих домов», — сказал он. 150 повесток получили в том числе в правительстве региона.

Губернатор подчеркивал, что поддерживает решение о частичной мобилизации. «Угроза со стороны Запада нависает над нашей Родиной, поэтому необходимо сплотиться всей страной для борьбы с нацизмом», — цитирует его телеграм-канал правительства края.

Профильным ведомствам Кожемяко поручил «соответствующим образом отреагировать». Свое заявление он сделал 22 сентября, а уже 23-го стало известно, что во Владивостоке отменят ежегодное празднование Дня тигра.

«Принято решение отменить шествие по случаю празднования Дня тигра, которое должно было состояться 25 сентября. Кроме того, в этот же день не состоится вечерний концерт на центральной площади», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

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Однако другие запланированные праздники пока не стали отменять. В их числе марафон, серия кулинарных мастер-классов, военно-исторический фестиваль и фестиваль народного творчества.

На фоне событий, связанных со спецоперацией на Украине, по всей стране стали отменять праздничные мероприятия. 17 сентября новосибирский губернатор Андрей Травников заявил о решении не запускать фейерверк в честь 85-летия региона, поскольку это сочли неуместным. Глава области предложил отложить салют до «серьезного повода». «Вот когда укронацистов окончательно вычистим с Донбасса, вот тогда и стрельнем», — сказал Травников.



В соседнем с Приморьем Хабаровском крае отказались от запуска фейерверка 17 сентября на шоу «Арсеньев LIVE» (проводился в честь исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева). Как объяснил губернатор края Михаил Дегтярев, купленные заряды сохранят, например, до «повторного освобождения русского города-героя Одессы от нацистских оккупантов».

Ранее салюты были отменены в Ростове-на-Дону и Воронеже в честь Дня города (17 сентября), в Туле — в честь Дня оружейника (19 сентября). 24 сентября не будет салюта и концерта в честь Дня города во Владикавказе.