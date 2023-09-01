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Миссия «Луна-25» ,  
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NASA опубликовало снимок предположительного места крушения «Луны-25»

NASA опубликовало снимок возможного места крушения станции «Луны-25»
Сюжет
Миссия «Луна-25»
Аппарат NASA сфотографировал поверхность Луны в районе предполагаемого места крушения российской станции «Луна-25». Там с момента последних фото в июне появился новый кратер 10 м в диаметре
Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov

Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) сфотографировал новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, является местом крушения российской станции «Луна-25».

Последнее фото этой области было сделано в июне 2022 года, тогда кратера на поверхности естественного спутника Земли не было. Он появился в месте, близком к предполагаемому месту столкновения российского аппарата с Луной, поэтому в NASA сделали вывод, что, скорее всего, кратер стал последствием удара.

«Новый кратер имеет около 10 метров в диаметре и расположен на 57,865 градуса южной широты и 61,360 градуса восточной долготы на высоте около минус 360 метров. Точка столкновения находилась на крутом (более 20 градусов) внутреннем краю кратера Понтекулан G, примерно в 400 километрах от предполагаемой точки посадки «Луны-25» на 69,545 градуса южной широты, 43,544 градуса восточной долготы», — говорится в сообщении НАСА.

Станцию «Луна-25» запустили 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области. Она вышла на окололунную орбиту через пять дней. Станция должна была совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа, но 20 августа «Роскосмос» сообщил, что аппарат столкнулся с Луной и прекратил свое существование.

Глава госкорпорации Юрий Борисов рассказал, что двигатель «Луны-25» не отключился штатно во время последнего маневра и отработал вместо 84 секунд 127.

«Луна-25» была частью первого этапа российской лунной программы, утвержденной в 2018 году. Он предполагает исследование спутника земли автоматическими станциями. После крушения Борисов заявил, что прерывать лунную программу нельзя. Так, «Роскосмос» рассмотрит возможность повторения миссии на Южный полюс Луны в 2025–2026 годах. Изначально запуск «Луны-26» планировался на 2027 год.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
NASA Луна Луна-25 космос
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