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Как выглядела «Голубая Луна». Фоторепортаж

В ночь на 31 августа жители России увидели «Голубую Луну»
В ночь на 31 августа жители разных стран могли наблюдать «Голубую Луну» — второе суперлуние в этом августе и самое большое в 2023 году. Как выглядело это явление — в фоторепортаже РБК
Как выглядела «Голубая Луна». Фоторепортаж

Суперлуние — совпадение полнолуния и близкого расстояния спутника от Земли. Явление, пришедшееся на конец августа 2023 года, получило название «Голубой Луны» — оно связано с англоязычным выражением Once in a Blue Moon («однажды под голубой Луной», что значит очень редкое событие). Дело в том, что это уже второе полнолуние за месяц, что происходит не каждый год.

Как выглядело прошлое суперлуние августа — «осетровая Луна» — можно посмотреть в фоторепортаже по этой ссылке.

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