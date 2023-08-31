Как выглядела «Голубая Луна». Фоторепортаж

В ночь на 31 августа жители разных стран могли наблюдать «Голубую Луну» — второе суперлуние в этом августе и самое большое в 2023 году. Как выглядело это явление — в фоторепортаже РБК

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Шэньян, провинция Ляонин, Китай Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Москва, Россия Фото: Alexandre Meneghini / Reuters Луна над Гаваной, Куба Фото: Christopher Furlong / Getty Images Ливерпуль, Великобритания Фото: Mike Blake / Reuters Сан-Диего, Калифорния, США Фото: Егор Алеев / ТАСС Казань, Россия Фото: Stelios Misinas / Reuters Храм Посейдона недалеко от Афин, Греция Фото: Dilara Senkaya / Reuters Луна над Стамбулом, Турция Фото: Dedi Hayun / Reuters Монастырь Святого Спасителя в Старом Иерусалиме Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Пирамиды в Гизе, Египет Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Торонто, Канада Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters Сьюдад-Хуарес, Мексика.

Суперлуние — совпадение полнолуния и близкого расстояния спутника от Земли. Явление, пришедшееся на конец августа 2023 года, получило название «Голубой Луны» — оно связано с англоязычным выражением Once in a Blue Moon («однажды под голубой Луной», что значит очень редкое событие). Дело в том, что это уже второе полнолуние за месяц, что происходит не каждый год.

Как выглядело прошлое суперлуние августа — «осетровая Луна» — можно посмотреть в фоторепортаже по этой ссылке.