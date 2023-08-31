Как выглядела «Голубая Луна». Фоторепортаж
Шэньян, провинция Ляонин, Китай
Москва, Россия
Луна над Гаваной, Куба
Ливерпуль, Великобритания
Сан-Диего, Калифорния, США
Казань, Россия
Храм Посейдона недалеко от Афин, Греция
Луна над Стамбулом, Турция
Монастырь Святого Спасителя в Старом Иерусалиме
Пирамиды в Гизе, Египет
Торонто, Канада
Сьюдад-Хуарес, Мексика.
Суперлуние — совпадение полнолуния и близкого расстояния спутника от Земли. Явление, пришедшееся на конец августа 2023 года, получило название «Голубой Луны» — оно связано с англоязычным выражением Once in a Blue Moon («однажды под голубой Луной», что значит очень редкое событие). Дело в том, что это уже второе полнолуние за месяц, что происходит не каждый год.
Как выглядело прошлое суперлуние августа — «осетровая Луна» — можно посмотреть в фоторепортаже по этой ссылке.