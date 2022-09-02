Минпромторг предложил выделить ₽5 млрд на выпуск МС-21 и SSJ-100
В 2022 году Минпромторг предложил направить почти 5,14 млрд руб. на выпуск российских гражданских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщает ТАСС со ссылкой на перечень предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на 2022 год и на плановый период 2023-го и 2024 годов.
Планируется, что ассигнования в виде имущественного взноса получит госкорпорация «Ростех», а от нее в свой уставной капитал — «Объединенная авиастроительная корпорация», которая находится под управлением «Ростеха» и выпускает оба самолета.
26 августа авиакомпания «Аэрофлот» заявила о планах получить 323 отечественных самолета, в том числе 73 Sukhoi Superjet, 210 МС-21 и 40 Ту-214. В «Аэрофлоте» отметили, что синхронизировали свою стратегию с программой развития транспортной отрасли до 2030 года — согласно ей к этому сроку на рынок должны поставить 482 самолета: 142 SSJ-New, 270 МС-21-310 и 70 Ту-214.
Получить отечественные самолеты планирует и авиакомпания «Аврора». Речь идет о четырех самолетах Sukhoi Superjet 100, заявил в интервью «РИА Новости» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков 2 сентября.
В июне 2022-го тогда еще вице-премьер Юрий Борисов (курировал в правительстве промышленность, теперь возглавляет «Роскосмос») в интервью РБК говорил, что на организацию серийного производства российских самолетов различных классов «в нужном количестве» уйдет три-пять лет. По его словам, за этот период в стране необходимо «массово нарастить производство моделей МС-21, Superjet New и Ту-214», а также Ил-96.
Как указывал глава Минпромторга Денис Мантуров в конце прошлого года, за последние десять лет, с 2012 по 2021 год включительно, на отечественное гражданское авиастроение было потрачено из бюджета 336,8 млрд руб. Средства пошли в том числе на проекты самолетов Superjet, Ту-204/214 и МС-21.
Однако, например, ранние версии Sukhoi Superjet 100 на 70% состояли из импортных комплектующих. В связи с западными санкциями в отрасли (ЕС запретил продавать в Россию самолеты и запчасти к ним) было решено ускорить работу по импортозамещению зарубежных деталей. Новый самолет получит название Sukhoi Superjet New, планируется сертифицировать его в 2023 году, а в 2024-м — запустить полноценное серийное производство с объемом поставок около 20 самолетов в год.