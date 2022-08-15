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Полет импортозамещенного SSJ 100 запланировали на середину 2023 года

Первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 запланирован на середину 2023 года, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на форуме «Армия-2022».

«Следующий год, мы надеемся, в середине, будет первый полет полностью импортозамещенного SSJ 100. Так чтобы отлетать программу основных изменений. К концу года начать его серийные поставки в авиакомпании», — сказал Слюсарь (цитата по ТАСС).

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Глава ОАК отметил, что первостепенной задачей является продление летной годности SSJ100 «на максимально длительный срок». Планируется замена российско-французских двигателей SaM-146 на российские ПД-8, уточнил Слюсарь.

Текущая версия SSJ100 на 70% состоит из импортных комплектующих. 28% обеспечивал французский концерн Safran, из них 25% приходилось на двигатели SaM146: их поставляло СП Safran и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК; входит в «Ростех») PowerJet. Производство двигателей было налажено на мощностях «ОДК-Сатурн» в Рыбинске. Салон самолета разработало итальянское дизайн-бюро Pininfarina.

Власти решили начать работу по импортозамещению деталей SSJ100 в 2018 году, а еще более актуальной эта задача стала после санкций, введенных западными странами против России из-за военной операции на Украине. США и Евросоюз ограничили поставки в страну самолетов. Теперь российские авиакомпании не могут покупать лайнеры Boeing и Airbus.

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Кроме того, зарубежные лизинговые компании после санкций стали требовать от российских перевозчиков вернуть им самолеты Airbus и Boeing, поэтому теперь при полетах за рубеж есть риск ареста таких машин по требованию лизингодателей. Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что по этой причине именно на Superjet в текущем году должна лечь основная нагрузка по выполнению международных рейсов.

Теги
SSJ 100 импортзамещение ОАК
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