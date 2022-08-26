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«Аэрофлот» сообщил о планах заказать более 300 российских самолетов

Авиакомпания хочет законтрактовать машины Sukhoi Superjet, МС-21 и Ту-214. Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский назвал нынешнюю ситуацию «позитивной и стабильной» благодаря поддержке компании со стороны государства
«Аэрофлот» AFLT ₽28,1 +3,38% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Аэрофлот» планирует законтрактовать 323 отечественных самолета, в том числе 73 Sukhoi Superket, 210 МС-21 и 40 Ту-214, сообщил на встрече с президентом гендиректор компании Сергей Александровский. По его словам, подготовка к эксплуатации российских воздушных судов станет основным направлением работы «Аэрофлота» в среднесрочной перспективе.

Он заявил, что стратегия компании полностью синхронизирована с программой развития транспортной отрасли до 2030 года. Согласно программе на рынок за этот период всего планируется поставить 142 самолета SSJ-NEW, 270 МС-21-310 и 70 Ту-214, то есть больше половины всех этих машин достанется «Аэрофлоту».

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Сейчас группа «Аэрофлот», по данным сайтов перевозчиков, эксплуатирует 353 самолета («Аэрофлот» — 183 самолета, «Россия» — 129, «Победа» — 41).

«Потребуется увеличение и привлечение дополнительных пилотов в количестве порядка 3,5 тыс. человек под эту программу, также потребуется восемь полнопилотажных тренажеров, то есть это серьезный импульс для развития компании не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе, я бы сказал», — добавил он. Александровский подчеркнул, что это «обоюдная работа» авиакомпании и промышленности, потому самолет нужно не только произвести, но и «правильно ввести в эксплуатацию». Глава «Аэрофлота» отметил, что на его памяти подобных заказов не было.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Он оценил ситуацию «очень позитивно и стабильно»: компания «активно летает» благодаря мерам господдержки. Перевозчику выделили субсидии на поддержку внутренних рейсов в размере почти 50 млрд руб., и за апрель—май «Аэрофлот», по словам Александровского, получил пятую часть этой суммы). Кроме того, 15 млрд выделено на возврат билетов группы «Аэрофлот». «Вся необходимая поддержка со стороны государства нами получена», — резюмировал гендиректор.

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Это, по его словам, позволяет компании увеличивать объемы перевозок: после закрытия 11 южных аэропортов и авиасообщения со многими зарубежными странами «Аэрофлот» «переориентировал спрос на востребованные направления, альтернативные». «Сейчас мы летаем по 111 направлениям — это на 18 направлений больше, чем в 2021 году», — заметил Александровский. Загрузку лоукостера «Победа» он оценил в 95%, «Аэрофлота» — в 91–95%.

США и ЕС в ответ на военную операцию на Украине закрыли небо для российских самолетов и ограничили экспорт в Россию товаров авиационной отрасли. Все сданные в лизинг самолеты они потребовали вернуть. Евросоюз также запретил техобслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслью. Boeing и Airbus временно прекратили ТО и поддержку российских перевозчиков и поставки им запчастей.

К концу марта 78 самолетов российских авиакомпаний оказались под арестом в других странах. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать за рубеж бортами в иностранном лизинге, а Владимир Путин поручил перевести самолеты в иностранном лизинге в российский реестр.

На этом фоне в Минтрансе заговорили о необходимости эксплуатировать воздушные суда российского производства. Гендиректор «Роскосмоса» (тогда — вице-премьер) Юрий Борисов в июне оценивал сроки организации серийного производства отечественных самолетов в три—пять лет.

В июне министр транспорта Виталий Савельев заявил, что «Аэрофлот» и другие российские компании рассматривают Ту-214 в качестве базовой модели самолетов, на которую планируется переходить.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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Аэрофлот авиакомпания российские самолеты Sukhoi Superjet
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