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Производитель оценил затраты на импортозамещение Sukhoi Superjet 100

«Ведомости»: импортозамещение SSJ100 без учета двигателей обойдется в 50 млрд руб.
По данным «Ведомостей», в перечне для импортозамещения сейчас 64 наименования комплектующих, над их поставками будут работать как минимум 24 компании. Власти решили ускорить процесс на фоне санкций против российской авиаотрасли
Sukhoi Superjet 100
Sukhoi Superjet 100 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Опытно-конструкторская работа по импортозамещению Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в рамках действующих контрактов с Минпромторгом обойдется примерно в 50 млрд руб. без учета двигателей, сообщил «Ведомостям» представитель производителя самолета — компании «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»). Он пояснил, что эта работа началась еще в 2019 году, а сейчас «в плановом порядке подошла к этапу сборки первых опытных образцов».

«Ведомости» ознакомились со списком основных компонентов для импортозамещенной версии самолета — SSJ-New — и компаний, которые должны наладить их производство. Всего в перечне указано 64 наименования комплектующих: это системы кондиционирования воздуха, оборудование для гидравлической и противообледенительной систем, устройства для салона и кабины экипажа, радиоэлектронное и аварийно-спасательное оборудование. Работать над импортозамещением будут 24 производителя, среди них есть структуры «Ростеха» («Аэроприбор восход» и Московский институт электромеханики и автоматики) и частные компании.

Представитель «Иркута» сообщил об участии в поставках комплектующих более 30 российских компаний из разных отраслей. По его словам, пул российских поставщиков уже определен на конкурсной основе, по большей части позиций заключены контракты.

Источник «Ведомостей» в отрасли отметил, что из-за сжатых сроков и важности поставленных задач список участников проекта может обновляться и дополняться, главное — «добиться оптимального соотношения стоимости и сроков». Представитель «Иркута» сказал, что SSJ-New планируется сертифицировать в 2023 году, а в 2024-м должно быть запущено полноценное серийное производство в Комсомольске-на-Амуре с объемом поставок около 20 самолетов в год.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Нынешняя версия SSJ100 на 70% состоит из импортных комплектующих. 28% обеспечивал французский концерн Safran, из них 25% приходилось на двигатели SaM146: их поставляло СП Safran и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК; входит в «Ростех») PowerJet. Производство двигателей было налажено на мощностях «ОДК-Сатурн» в Рыбинске. Салон самолета разработало итальянское дизайн-бюро Pininfarina.

Власти решили начать работу по импортозамещению деталей SSJ100 в 2018 году, а еще более актуальной эта задача стала после санкций, введенных западными странами против России из-за военной операции на Украине. США и Евросоюз ограничили поставки в страну самолетов. Теперь российские авиакомпании не могут покупать лайнеры Boeing и Airbus.

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Кроме того, зарубежные лизинговые компании после санкций стали требовать от российских перевозчиков вернуть им самолеты Airbus и Boeing, поэтому теперь при полетах за рубеж есть риск ареста таких машин по требованию лизингодателей. Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что по этой причине именно на Superjet в текущем году должна лечь основная нагрузка по выполнению международных рейсов.

В апреле Савельев сообщил, что российские компании эксплуатируют 148 SSJ100.

Гендиректор авиакомпании «ИрАэро» Юрий Лапин предупреждал о возможной «остановке парка» Superjet из-за санкций, так как иностранные авиакомпании не могут обеспечивать ремонт и поддержание технической годности двигателей SaM146. Чтобы решить проблему, Лапин попросил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева предложить правительству передать все полномочия по ремонту моторов и отгрузке запчастей для них ОДК. Представитель Минпромторга после этого заявил, что ОДК «делает все необходимое для обеспечения технической поддержки, выполнения ремонтов, поставок запасных частей и услуг в отношении всех двигателей, которые производит». В «Ростехе» же назвали не соответствующей действительности информацию о возможной остановке эксплуатации SSJ100, подчеркнув, что сейчас в стране есть практически все необходимое для сервисного обслуживания самолетов, а возникшие в связи с санкциями проблемы решаются: «Все Sukhoi Superjet 100 компании сейчас в строю, двигатели на самолетах в наличии, объективных причин поднимать шум нет».

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Фото:Tim de Waele / Getty Images

Глава Минпромторга Денис Мантуров в марте заявил, что производство импортозамещенных Superjet 100 будет ускорено до 40 самолетов в год. Двигатель иностранного производства планируется заменить на российский ПД-8, который министр поручил сертифицировать в течение 12–14 месяцев.

Самолеты Superjet эксплуатируются с 2011 года, их, по данным Росавиации, используют 11 российских перевозчиков, в том числе «Россия» (в ее парке 68 таких машин) и ее материнская компания «Аэрофлот». В максимальной компоновке лайнер может перевозить 103 пассажиров.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
авиастроение SSJ100 Sukhoi Superjet 100 Импортозамещение

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