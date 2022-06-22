Производитель оценил затраты на импортозамещение Sukhoi Superjet 100

По данным «Ведомостей», в перечне для импортозамещения сейчас 64 наименования комплектующих, над их поставками будут работать как минимум 24 компании. Власти решили ускорить процесс на фоне санкций против российской авиаотрасли

Sukhoi Superjet 100 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Опытно-конструкторская работа по импортозамещению Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в рамках действующих контрактов с Минпромторгом обойдется примерно в 50 млрд руб. без учета двигателей, сообщил «Ведомостям» представитель производителя самолета — компании «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»). Он пояснил, что эта работа началась еще в 2019 году, а сейчас «в плановом порядке подошла к этапу сборки первых опытных образцов».

«Ведомости» ознакомились со списком основных компонентов для импортозамещенной версии самолета — SSJ-New — и компаний, которые должны наладить их производство. Всего в перечне указано 64 наименования комплектующих: это системы кондиционирования воздуха, оборудование для гидравлической и противообледенительной систем, устройства для салона и кабины экипажа, радиоэлектронное и аварийно-спасательное оборудование. Работать над импортозамещением будут 24 производителя, среди них есть структуры «Ростеха» («Аэроприбор восход» и Московский институт электромеханики и автоматики) и частные компании.

Представитель «Иркута» сообщил об участии в поставках комплектующих более 30 российских компаний из разных отраслей. По его словам, пул российских поставщиков уже определен на конкурсной основе, по большей части позиций заключены контракты.

Источник «Ведомостей» в отрасли отметил, что из-за сжатых сроков и важности поставленных задач список участников проекта может обновляться и дополняться, главное — «добиться оптимального соотношения стоимости и сроков». Представитель «Иркута» сказал, что SSJ-New планируется сертифицировать в 2023 году, а в 2024-м должно быть запущено полноценное серийное производство в Комсомольске-на-Амуре с объемом поставок около 20 самолетов в год.

Нынешняя версия SSJ100 на 70% состоит из импортных комплектующих. 28% обеспечивал французский концерн Safran, из них 25% приходилось на двигатели SaM146: их поставляло СП Safran и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК; входит в «Ростех») PowerJet. Производство двигателей было налажено на мощностях «ОДК-Сатурн» в Рыбинске. Салон самолета разработало итальянское дизайн-бюро Pininfarina.

Власти решили начать работу по импортозамещению деталей SSJ100 в 2018 году, а еще более актуальной эта задача стала после санкций, введенных западными странами против России из-за военной операции на Украине. США и Евросоюз ограничили поставки в страну самолетов. Теперь российские авиакомпании не могут покупать лайнеры Boeing и Airbus.

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Кроме того, зарубежные лизинговые компании после санкций стали требовать от российских перевозчиков вернуть им самолеты Airbus и Boeing, поэтому теперь при полетах за рубеж есть риск ареста таких машин по требованию лизингодателей. Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что по этой причине именно на Superjet в текущем году должна лечь основная нагрузка по выполнению международных рейсов.

В апреле Савельев сообщил, что российские компании эксплуатируют 148 SSJ100.

Гендиректор авиакомпании «ИрАэро» Юрий Лапин предупреждал о возможной «остановке парка» Superjet из-за санкций, так как иностранные авиакомпании не могут обеспечивать ремонт и поддержание технической годности двигателей SaM146. Чтобы решить проблему, Лапин попросил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева предложить правительству передать все полномочия по ремонту моторов и отгрузке запчастей для них ОДК. Представитель Минпромторга после этого заявил, что ОДК «делает все необходимое для обеспечения технической поддержки, выполнения ремонтов, поставок запасных частей и услуг в отношении всех двигателей, которые производит». В «Ростехе» же назвали не соответствующей действительности информацию о возможной остановке эксплуатации SSJ100, подчеркнув, что сейчас в стране есть практически все необходимое для сервисного обслуживания самолетов, а возникшие в связи с санкциями проблемы решаются: «Все Sukhoi Superjet 100 компании сейчас в строю, двигатели на самолетах в наличии, объективных причин поднимать шум нет».

Глава Минпромторга Денис Мантуров в марте заявил, что производство импортозамещенных Superjet 100 будет ускорено до 40 самолетов в год. Двигатель иностранного производства планируется заменить на российский ПД-8, который министр поручил сертифицировать в течение 12–14 месяцев.

Самолеты Superjet эксплуатируются с 2011 года, их, по данным Росавиации, используют 11 российских перевозчиков, в том числе «Россия» (в ее парке 68 таких машин) и ее материнская компания «Аэрофлот». В максимальной компоновке лайнер может перевозить 103 пассажиров.