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Технологии и медиа ,  
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Операторы начали предупреждать о сбоях в работе YouTube

В последнюю неделю в России обсуждается замедление работы YouTube. Депутат Хинштейн объяснял его отказом Google от обновления оборудования в России и необходимостью «приведения в чувство» YouTube из-за нарушения законов страны
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Мобильные операторы МТС и «Билайн» предупредили пользователей об ухудшении работы видеосервиса YouTube.

«По не зависящим от МТС причинам у некоторых абонентов могут наблюдаться сбои в работе YouTube», — такое сообщение робота оператора МТС приводит ТАСС.

«Сейчас во многих регионах именно YouTube плохо работает, так как у них устарело оборудование. Это не зависит от операторов», — приводит сообщение техподдержки «Билайна» «РИА Новости».

В компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заявили РБК, что не фиксируют проблем в своей сети с загрузкой контента YouTube.

В МТС от комментариев отказались. РБК обратился за комментарием в «МегаФон» и «Теле2».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

24 июля в «Ростелекоме» сообщили, что их техподдержка зафиксировала рост числа жалоб от абонентов на качество работы YouTube. В компании отметили, что ответственность за эти проблемы несет владелец видеохостинга Google. С 2022 года компания не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы Google Global Cache (GGC — предназначена для кеширования и ускорения загрузки данных). Из-за износа и исчерпания мощностей оборудование не справляется с возросшим интернет-трафиком.

На следующий день глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн назвал «деградацию» сервиса «вынужденным шагом» для «приведения в чувство» YouTube, который «считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».

26 июля Хинштейн сослался на аналогичную озвученной «Ростелекомом» причину: 80% объема видеоконтента YouTube, который смотрят российские пользователи, хранится на серверах Google в России, однако после начала боевых действий на Украине компания перестала обслуживать и обновлять необходимую технику и отключила часть своих серверов, ускоряющих загрузку контента.

По его словам, для улучшения ситуации Google предложила операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую. Однако американская компания в условиях санкций не может официально оплачивать услуги российских центров хранения данных, так что либо данные хранятся бесплатно, либо услуги оплачиваются через серые схемы, отметил депутат. Это все незаконно, и если YouTube нарушает российские законы, то закрывать глаза на это не будут. Операторы, как заявил Хинштейн, скоро прекратят работу по серым схемам, что приведет к падению скорости загрузки до 70%.

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