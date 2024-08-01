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Россияне сообщили о сбоях в работе YouTube

Россияне пожаловались на проблемы в работе YouTube, неполадки зафиксировали в Москве и Подмосковье, Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области. По данным профильных серверов, сбой начался около 1:00 мск
Фото: Budrul Chukrut / Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Budrul Chukrut / Global Look Press / Keystone Press Agency

Россияне столкнулись со сбоями в работе видеохостинга YouTube, следует из данных Downdetector.

По информации сервиса, пик неполадок пришелся на 01:00 мск — тогда зафиксировали 407 жалоб пользователей. Спустя час произошел спад — до 275 жалоб. По состоянию на 04:00, зафиксировано 73 жалобы.

Больше половины (48%) из них связаны со сбоем сайта, а 23% с общим сбоем. Также большинство пользователей отмечают проблемы с воспроизводством видео. Среди регионов лидером по количеству жалоб стала Москва и Московская область — 25%, затем идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край и Ростовская область.

По данным сервиса «Сбой.рф», 1 августа зарегистрировано 135 жалоб на работу видеохостинга. Большинство сообщений из столицы (34%), на втором месте Санкт-Петербург (9%).

О проблемах в работе YouTube также сообщают пользователи сервиса детектора сбоев — Downradar. Так, около ста жалоб приходятся на жителей Москвы — 96, а Петербурга — 89.

Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

30 июля об ухудшении работы видеосервиса начали предупреждать мобильные операторы. За несколько дней до этого о росте числа жалоб от абонентов на качество работы YouTube сообщил «Ростелеком». В компании отмечали, что сбои вызваны проблемами с оборудованием Google, которая с 2022 года, после начала военных действий на Украине, не занимается его обновлением.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что «деградация» качества работы видеохостинга YouTube в России вызвана проблемами с хранением данных в российских дата-центрах. Он спрогнозировал падение скорости загрузки видео на сервисе на стационарных компьютерах в ближайшие дни с 40 до 70%. По словам парламентария, 80% объема видеоконтента YouTube, который смотрят российские пользователи, хранится на серверах Google в России. При этом ранее депутат назвал «деградацию» YouTube вынужденным шагом, направленный не против простых россиян, но против «антироссийской политики хостинга».

По статистике единого измерителя аудитории Mediascope, посещаемость YouTube в России на неделе с 22 по 28 июля не упала и показала небольшой рост: количество человек старше 4-х лет, хотя бы раз воспользовавшихся видеохостингом, составило 82,5 млн. Это в рамках погрешности больше, чем было неделей ранее (82,1 млн), и на 2,4% больше, чем за сопоставимую неделю 2023 года (80,6 млн).

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Полина Харчевникова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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