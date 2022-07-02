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«Роскосмос» счел преждевременным разговор о полетах россиян на Starliner

Американский корабль Starliner до сих пор не совершил ни одного полета без замечаний, поэтому говорить о полетах на нем российских космонавтов пока рано, отметили в госкорпорации
Американский корабль Starliner
Американский корабль Starliner (Фото: Bill Ingalls / NASA via Getty Images)

Говорить о возможных полетах российских космонавтов на орбиту на американском корабле Starliner (их разрабатывает Boeing в сотрудничестве с NASA) в рамках программы перекрестных полетов пока рано, заявили ТАСС в пресс-службе «Роскосмоса».

«Пока в рамках летных испытаний американский корабль Starliner не совершил ни одного полета без замечаний, поэтому говорить о возможности полета российских космонавтов на нем преждевременно», — сказали в госкорпорации.

В США успешно завершился тестовый полет космического корабля Starliner
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Фото:NASA TV

Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов в космос на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, однако затем экипажи на Международную космическую станцию (МКС) начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме. 10 июня российский премьер Михаил Мишустин разрешил «Роскосмосу» начать переговоры с NASA об исполнении соглашения по перекрестным полетам.

NASA разрабатывает Starliner с 2014 года совместно с американской компанией Boeing в рамках программы развития коммерческих пилотируемых кораблей. Первый тестовый запуск прошел в декабре 2019 года, однако корабль не смог пристыковаться к МКС из-за неисправного программного обеспечения. В 2021 году компания Boeing перенесла полет корабля Starliner из-за неисправности двигателей.

За несколько дней до второго тестового запуска, который состоялся 19 мая, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российские космонавты не будут летать в космос на кораблях Starliner. «Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями», — говорил глава корпорации.Однако в конце мая NASA сообщило, что CST-100 Starliner успешно пристыковался к МКС, а затем приземлился в американском штате Нью-Мексико. Экипажа на борту корабля не было.

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Татьяна Зыкина
Роскосмос космос космонавты
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В США успешно завершился тестовый полет космического корабля Starliner
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