NASA сообщило дату возвращения несостыковавшегося с МКС корабля Starliner

Американский корабль CST-100 Starliner, который не мог состыковаться с Международной космической станцией (МКС), находится в нормальном состоянии и должен вернуться на Землю 22 декабря. Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.

По словам Брайденстайна, корабль имеет достаточно топлива, чтобы вернуться и осуществить посадку на полигоне White Sands в штате Нью-Мексико.

Ранее руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля МКС. Брайденстайн объяснил, что произошел сбой в системе подсчета полетного времени. По этой причине корабль израсходовал больше топлива, чем планировалось, поэтому он бы вряд ли смог достичь МКС.

CST-100 Starliner создан в рамках заключенного в 2015 году контракта NASA с компанией Boeing на транспортировку астронавтов на орбиту.