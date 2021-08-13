Boeing отложил полет корабля Starliner из-за неисправности двигателей

Фото: nasa.gov

Корпорация Boeing отложила на неопределенный срок запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) из-за выявленных неполадок в работе двигателей. Об этом говорится в заявлении компании.

«Сегодня Boeing проинформировала [Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства] NASA о том, что корабль CST-100 Starliner будет отсоединен от ракеты-носителя Atlas V и вернет его на предприятие <…> для более глубокого разрешения проблемы с четырьмя клапанами двигателей, которые так и остались закрытыми после отмененного запуска в четверг», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что как только проблемы с клапанами будут устранены, Boeing объявит новую дату запуска.

2 августа NASA сообщило, что запуск CST-100 Starliner должен состояться 3 августа в 1:20 по местному времени (20:20 мск). В день полета стало известно, что запуск откладывается как минимум на день. В качестве причины NASA назвало техническую неисправность аппарата. 5 августа космический корабль увезли со стартовой площадки в цех вертикальной сборки.