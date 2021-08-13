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Boeing отложил полет корабля Starliner из-за неисправности двигателей

Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov

Корпорация Boeing отложила на неопределенный срок запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) из-за выявленных неполадок в работе двигателей. Об этом говорится в заявлении компании.

«Сегодня Boeing проинформировала [Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства] NASA о том, что корабль CST-100 Starliner будет отсоединен от ракеты-носителя Atlas V и вернет его на предприятие <…> для более глубокого разрешения проблемы с четырьмя клапанами двигателей, которые так и остались закрытыми после отмененного запуска в четверг», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что как только проблемы с клапанами будут устранены, Boeing объявит новую дату запуска.

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2 августа NASA сообщило, что запуск CST-100 Starliner должен состояться 3 августа в 1:20 по местному времени (20:20 мск). В день полета стало известно, что запуск откладывается как минимум на день. В качестве причины NASA назвало техническую неисправность аппарата. 5 августа космический корабль увезли со стартовой площадки в цех вертикальной сборки.

CST-100 Starliner представляет из себя космическую капсулу нового поколения. Она способна вмещать до четырех членов экипажа и предназначена для научных исследований на космической орбите. Корабль может использоваться до десяти раз с шестимесячным сроком выполнения работ.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что завершение эксплуатации МКС со стороны России запланировано на 2028 год. По итогам рассмотрения состояния российского сегмента МКС конструкторы заключили, что из-за старения значительной части оборудования его эксплуатация после 2024 года «создает дополнительные риски». На совещании у президента Владимира Путина 12 апреля вице-премьер Юрий Борисов объявил, что Россия создаст собственную орбитальную станцию и откажется от использования МКС.

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МКС эксплуатируется с 1998 года 14 странами: Россией, США, Японией, Канадой и входящими в Европейское космическое агентство Бельгией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Францией, Швейцарией и Швецией.

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